CONFÉRENCE DE PRESSE AUJOURD'HUI DU COACH DE L'EN A la redécouverte de Leekens

Par Saïd MEKKI -

Le coach national devrait annoncer aujourd'hui la liste des 23 joueurs qui affronteront le Nigeria

Le choix des joueurs ou la non-convocation d'autres seront certainement les principaux points que Leekens va aborder avec les journalistes.

Le nouvel entraîneur de la sélection nationale, Georges Leekens, de retour à la barre technique des Verts après un court passage en 2003, animera une conférence de presse, aujourd'hui à 11h à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger (stade du 5-Juillet) au cours de laquelle, il dévoilera la liste des joueurs algériens convoqués pour la rencontre Nigeria-Algérie prévue le 12 novembre 2016 à 17h (heure locale) dans la ville d'Uyo. C'est donc à «chaud» que les journalistes commenteront cette liste des joueurs avec Leekens, le «revenant» avec les Verts. Facteur commun entre 2003 et 2016, Mansouri, joueur du temps de Leekens et actuellement manager des Verts. Et c'est justement lui et le coach par intérim des Verts, Neghiz, actuel adjoint de Leekens qui ont confectionné cette première liste du nouveau sélectionneur en chef. Il est vrai que Mansouri et Neghiz ont briefé le nouveau sélectionneur des Verts sur tout ce qui touche la sélection algérienne et surtout les déboires entre les joueurs et l'ancien sélectionneur le Serbe Rajevac avant, au cours et à l'issue de la dernière rencontre contre le Cameroun (1-1) au stade Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Aujourd'hui, le nouveau coach belge et son staff technique préparent le second match de ce groupe «B» des éliminatoires du Mondial 2018 prévues contre le Nigeria dans une dizaine de jours. Leekens sera bien interrogé justement sur les critères qu'il a fixés avant l'établissement de cette première liste et sa touche dans ce contexte. En effet, le choix des joueurs ou la non-convocation d'autres seront donc certainement les principaux points que va aborder Leekens avec les journalistes. De plus, et ce qui est le plus attendu de lui pour un retour chez les Verts c'est sa conception du jeu qu'il compte faire appliquer aux Verts. Car beaucoup de sélectionneurs ont payé leur obstination à appliquer des méthodes et des systèmes qui ne sont pas compatibles avec celui de Brahimi et ses compatriotes. Il faut reconnaître que pour sa première avec les Verts, Leekens, en concertation avec le duo Neghiz-Mansouri, sera face à un grand défi dans la mesure où la situation des Verts dans ce groupe «B» composée du Nigeria, du Cameroun et du Zimbabwé est délicate surtout après les deux précieux points perdus par les Verts à domicile face au Cameroun. L'Algérie a fait match nul à domicile contre le Cameroun (1-1), tandis que le Nigeria l'avait emporté en Zambie (2-1), lors de la première journée des qualifications (Gr, B) du Mondial russe. Une victoire, ou au moins, un nul est attendu par les Verts de leur déplacement au Nigeria. Et là, il faut reconnaître que la mission est vraiment ardue et bien difficile, bien qu'elle n'est point impossible faut-il aussi le faire remarquer. Au cours de cette conférence de presse, on attendra également de connaître l'avis du coach principal des Verts sur son adversaire du jour, le Nigeria, et comment compte-t-il faire pour assurer un bon résultat de ce déplacement périlleux. Les engagements qu'il a conclus avec la FAF seront également au menu de cette conférence de presse ainsi que le cas des joueurs locaux et la pros-pection des joueurs. Encore faut-il aussi avoir une idée sur ce que fait le coach des adversaires des Verts à la prochaine CAN 2017, à savoir le Sénégal, la Zambie et la Tunisie. D'autant que lui connaît parfaitement cette équipe tunisienne avec laquelle il a résilié son contrat à l'amiable en juin 2015. L'objectif des Verts dans cette CAN est déterminé à l'avance, à savoir atteindre les demi-finales 2017 au Gabon. Mais qu'en pense le sélectionneur en chef lui-même?

Réponse cet après-midi donc à toutes ces questions et bien d'autres lors de cette première conférence de presse du nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens. Il est utile de rappeler que la sélection algérienne débutera le 7 novembre prochain au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) son stage en prévision du match en déplacement face au Nigeria le 12 du même mois dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Les Verts quitteront Alger le 10 novembre en direction de la ville d'Uyo (Nigeria) qui abritera le match. Le déplacement se fera à bord d'un avion spécial de la compagnie Air Algérie.