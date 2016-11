4E JOURNÉE DE LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE Leicester chasse la qualification

Les coéquipiers de Mahrez et Slimani peuvent valider dès ce soir leur ticket historique pour les huitièmes de finale.

Perdu dans le ventre mou du classement de Premier League, le champion d'Angleterre Leicester se montre autrement plus inspiré en Ligue des champions, avec trois victoires en trois matchs.

Du coup, les hommes de Claudio Ranieri peuvent assurer dès mercredi leur qualification pour les huitièmes de finale s'ils s'imposent à Copenhague. Ils pourraient même être assurés de terminer en tête de leur poule dès cette 4e journée s'ils s'imposent et que Porto ne gagne pas face à Bruges. En cas de nul ou défaite des Portugais, un match nul à Copenhague suffirait à Leicester pour s'assurer de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

GrE: Moscou et Tottenham peuvent se rapprocher des huitièmes

Aucune équipe ne peut empocher sa qualification dès mercredi dans ce groupe très indécis. Fort de ses 5 points, Monaco peut néanmoins prendre une petite option sur les huitièmes s'il s'impose contre le CSKA Moscou, qui l'avait bien bousculé lors de la manche aller (1-1).

Tottenham, battu par Monaco à domicile en septembre, aura pour sa part fort à faire face au Bayer Leverkusen, chez qui il n'avait pas réussi à s'imposer à l'aller (0-0).

Le gardien des Spurs Hugo Lloris avait même dû réaliser des arrêts de classe mondiale pour préserver le nul, et la deuxième place de son équipe.

GrF: Dortmund à un pas de la qualif!

Champion d'Europe en club comme en sélection, Cristiano Ronaldo a vécu une première moitié d'année 2016 faste.

Moins tranchant depuis sa reprise, le Portugais se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques.

Il y a répondu par un triplé contre Alaves en championnat ce week-end, mais une performance du même acabit en Ligue des Champions aurait un tout autre retentissement, puisqu'il le rapprocherait des 100 buts dans la compétition reine. Il en est à 96 unités à ce jour (95 à partir de la phase de poules, 1 en tour préliminaire), un total qu'il pourrait améliorer face au faible Legia Varsovie.

Le Real se qualifiera mercredi s'il gagne et que Dortmund en fait de même dans le même temps face au Sporting Portugal.

GrH: Lyon en sursis

Si Séville bat le Dinamo Zagreb, qui n'a marqué aucun point ni même aucun but en trois matchs, et que la Juventus Turin bat dans le même temps Lyon, le club français sera éliminé. «Un résultat nul nous comblerait et nous permettrait de croire à la qualification», a estimé le président lyonnais.

Empocher trois points au Juventus Stadium serait un sacré exploit pour les Lyonnais, seulement 8es en championnat et qui ont été battus 1-0 par le champion d'Italie au Parc OL à l'aller, alors qu'ils étaient en supériorité numérique pendant plus de 35 minutes.