BALLON D'OR Bale salue la "fantastique saison" de CR7

Cristiano Ronaldo a réussi une «fantastique saison» en remportant la Ligue des champions avec le Real Madrid en mai puis l'Euro-2016 avec le Portugal en juillet, a estimé lundi l'attaquant madrilène Gareth Bale, souhaitant «bonne chance» au Portugais dans l'optique du Ballon d'or 2016. «Cristiano a été incroyable cette année. Il a gagné la Ligue des champions et l'Euro, donc pour moi il a réussi une fantastique saison», a déclaré le Gallois à la presse juste après avoir prolongé son contrat au Real jusqu'en 2022. «Je souhaite bonne chance à tout le monde et en particulier à mon équipier», a ajouté Bale. Ronaldo, triple Ballon d'or (2008, 2013, 2014), fait figure de grand favori au sein de la liste des 30 finalistes pour l'édition 2016 du prestigieux trophée, révélée la semaine dernière, où on retrouve également Bale.Après le vote d'un collège de journalistes, le classement sera révélé le 13 décembre par le magazine français France Football, qui a créé le trophée et en a récupéré seul l'organisation après la fin d'un partenariat de six ans avec la Fifa.