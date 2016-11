LEGIA VARSOVIE-REAL MADRID La fusée Ronaldo enfin lancée?

Cristiano Ronaldo sur le pas de tir: après un début de saison sans étincelles, l'attaquant du Real Madrid espère décoller ce soir, où il peut devenir le premier homme à atteindre 100 buts en Ligue des champions.

L'attaquant portugais a tutoyé les étoiles sur les six premiers mois de 2016, remportant la C1 en mai avec le Real puis l'Euro en juillet avec le Portugal. Mais ensuite, il est tombé de haut.

Sa préparation estivale a été perturbée par la blessure à un genou subie lors de la finale remportée le 10 juillet contre la France (1-0 a.p.). Conséquence: avec seulement 5 buts sur les 10 premières journées du Championnat d'Espagne, c'est le pire démarrage de Ronaldo depuis son arrivée au Real en 2009, très loin par exemple des 17 buts qu'il affichait au même stade en 2014-2015. A 31 ans, «CR7» n'a cessé de répéter qu'il avait vécu en 2016 la meilleure année de sa carrière. Mais qui dit apogée sportive dit risque de déclin: le triple Ballon d'or, inhabituellement maladroit et visiblement frustré, a essuyé critiques de la presse et sifflets du stade Santiago-Bernabeu au fil de prestations insipides, notamment lors du match aller contre Varsovie (victoire 5-1). «Il faut utiliser les mauvaises personnes et les mauvaises expériences pour se motiver. J'ai besoin de mes détracteurs, ils m'ont permis de réussir tout ce que j'ai réussi», a néanmoins lancé Ronaldo la semaine dernière dans une interview au magazine britannique Coach.

Ce week-end, le Portugais a signé un triplé contre Alaves (4-1) en Liga qui a peut-être enfin lancé sa saison. «On va toujours réclamer des buts à Cristiano», a commenté samedi l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. «Il y aura sûrement d'autres matchs où il ne marquera pas mais ce n'est pas grave. Il sait faire preuve de patience.»

Des buts, encore des buts, voilà ce que le camp merengue attend de lui ce soir dans un stade Wojska Polskiego à huis clos en raison de récents débordements des supporters du Legia. Avec 98 buts en compétitions européennes de clubs, Ronaldo n'est plus qu'à deux longueurs de la barre des 100. Mais le chiffre vraiment symbolique sera d'atteindre les 100 buts en C1, dont il est le meilleur buteur absolu avec 96 unités à ce jour (95 à partir de la phase de poules, 1 en tour préliminaire). «C'est une barre que je veux atteindre et je vais y arriver», a-t-il prévenu mi-octobre Dans le sillage de Ronaldo, c'est tout le trio offensif «BBC» (Bale-Benzema-Cristiano) qui doit prendre son envol.

Le Gallois Gareth Bale, qui a prolongé lundi son contrat au Real jusqu'en 2022, n'a inscrit que 4 buts toutes compétitions confondues cette saison. C'est aussi le bilan du Français Karim Benzema (4 buts), contesté dans la presse madrilène en raison des bonnes performances de son concurrent au poste d'avant-centre, l'Espagnol Alvaro Morata (7 buts). «Vous pensez que la «BBC» est moyenne, mais pour moi elle ne l'est pas», a tranché Zidane. «Je compte sur tous les joueurs et nous avons la chance d'avoir ces trois phénomènes», a-t-il asséné. «Zizou» aura bien besoin de ses attaquants pour faire la différence mercredi car sa défense, très fébrile ces derniers temps, s'avance privée de Sergio Ramos (genou) et de Pepe (cuisse). L'objectif est clair: si le Real (2e, 7 pts) gagne mercredi et que le Sporting Portugal (3e, 3 pts) ne l'emporte pas au même moment contre Dortmund (1er, 7 pts), les Madrilènes seront qualifiés pour les huitièmes dans le groupe F. Et Cristiano Ronaldo, grand favori du Ballon d'or 2016, pourra rêver de tutoyer à nouveau les étoiles.