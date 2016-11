LES «BEST», NOUVEAUX TROPHÉES DE LA FIFA Ils seront remis le 9 janvier

La Fédération internationale de football (FIFA) remettra ses prix baptisés les «Best» le 9 janvier lors d'une cérémonie à Zurich (Suisse) alors que les votes vont débuter cette semaine, a annoncé lundi dernier l'instance mondiale sur son site officiel. Ces prix récompenseront le meilleur joueur, la meilleur joueuse, le meilleur entraîneur masculin et féminin, le prix Puskas du meilleur but, la distinction fair-play, le Prix des supporters de la FIFA 2016, ainsi que le Fifa FIFPro World 11 du onze de rêve pour l'année 2016, précise la même source. Les quatre lauréats seront désignés à parité par les entraîneurs et capitaines de chaque sélection nationale et par un vote du public via Internet et de 200 représentants de médias du monde entier. La liste des joueurs/joueuses et entraîneurs soumise au vote sera publiée à partir de mardi et le vote débutera vendredi, a précisé la FIFA. La procédure de vote pour les quatre catégories susmentionnées débutera le 4 novembre et prendra fin le 22 novembre. Les listes finales comprenant les trois derniers (-ères) nominé(e)s pour ces distinctions seront dévoilées le 2 décembre. La FIFA et France Football avaient annoncé en septembre la fin de leur collaboration autour du Ballon d'or dont le lauréat, désigné désormais uniquement par un collège de journalistes, sera révélé le 13 décembre par le magazine français qui l'avait créé. Le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid) fait figure de grand favori pour succéder à Lionel Messi dans la liste des 30 joueurs candidats au Ballon d'or 2016, révélée lundi dernier et qui comprend, entre autres, le milieu international algérien de Leicester City (Angleterre) Riyad Mahrez.