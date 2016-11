LEVERKUSEN -TOTTENHAM Lars Bender absent

Le Bayer Leverkusen sera privé de son défenseur Lars Bender, blessé à un talon, pour son déplacement mercredi soir à Wembley contre Tottenham en Ligue des champions, a annoncé le club mardi. Bender, jeune espoir titulaire indiscutable cette saison, souffre d'un hématome à un talon depuis le match de Bundesliga samedi contre Wolfsburg (2-1). L'attaquant Kruse, qui n'a quasiment pas été utilisé cette saison par l'entraîneur Roger Schmidt, a également déclaré forfait en raison d'une foulure. Leverkusen est troisième du groupe E avec trois points, derrière Monaco (5 points) et Tottenham (4 points). Les Allemands ont fait trois matches nuls, et ont été rattrapés deux fois, par le CSKA Moscou et Monaco, alors qu'ils menaient au score. «Wembley est un mythe, possède une aura», a admis le directeur sportif du Bayer Rudi Völler avant le déplacement à Londres, «mais Tottenham va devoir livrer une grande performance pour nous battre». «Nous avons vu que nous pouvons rivaliser avec chaque équipe», a ajouté le milieu offensif Kevin Kampl, «mais mercredi sera le match le plus dur du groupe».