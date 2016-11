LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE Les choses sérieuses commencent

Par Saïd BOUCETTA -

Les deux actuels dauphins du leader l'USM Alger ouvrent, demain, le bal de cette journée en match avancé qui s'annonce des plus palpitants.

A la lecture du programme des rencontres prévues au menu du dixième round de la Ligue 1 Mobilis, et qui débutera ce jeudi avec le choc ES Sétif- MC Oran, les deux actuels dauphins de l'USM Alger, la prochaine journée de l'élite sus-citée ne s'annonce guère de tout repos ce premier week-end du mois de novembre, pour l'ensemble des ténors.

La pression est même sérieusement montée d'un cran, et surtout devenue très palpable partout autour des clubs qui jouent actuellement dans le haut du tableau, et ceux dont le classement est en cours dans le bas du tableau, ils sont légion et restent sous la menace directe de la zone rouge.

Une 10ème journée qui s'annonce d'ores et déjà des plus captivantes à suivre ce week-end, avec plusieurs affiches, à leur tête ce fameux choc prévu dans vingt quatre heures au stade du 8-Mai 1945 de Sétif entre l'Entente et les Hamraoua. Un très beau duel en perspective dans la capitale des Hauts-Plateaux de l'Est, et qui mettra aux prises deux authentiques ténors en quête de leur lustre d'antan, et que ne manqueront pas de suivre, principalement de très près ce jeudi, tous les usmistes. Pour cause, l'actuel leader cher à Soustara est désormais plus que jamais sous la menace directe des Ententistes et des Mouloudéens d'El Bahia.

L'USM Alger qui jouera samedi prochain un sacré match derby, prévu au stade du 5-Juillet face à des Harrachis de l'USMH, plus que jamais en très fâcheuse passe, risque fort d'éprouver les pires difficultés pour préserver sa première place. Dans quarante-huit heures, le stade Hamlaoui de Constantine sera lui aussi le théâtre d'un sacré autre choc, qui se déroulera entre les Sanafir du CSC et des Canaris kabyles frappés cette saison par un étrange «mal», que va d'ailleurs tenter «d'exorciser» ce vendredi le nouveau coach tunisien Hidoussi. Un beau duel au sommet dans la capitale de l'Est, et qui n'éclipsera pas pourtant le derby de l'Ouest prévu le même jour à Relizane, entre un Rapid de la Mina, plus que jamais décidé à quitter la dernière place et un club voisin de l'USM Bel Abbès, subitement retrouvé. Et si El Khedra de la Mekerra a effectué un prodigieux saut au classement, pour rejoindre les Sanafir, cela n'est nullement le cas de sa dernière victime en date, en l'occurrence le DRB Tadjenanet, encore moins pour le CR Belouizdad, tombé de son côté à Relizane.

Le Difaâ de l'Est et le Chabab de la capitale jouent gros désormais, samedi prochain chez eux, respectivement contre le MC Alger et ce très étonnant néo promu de l'O Médéa. Il va sans dire que ce samedi le stade du 20-Août 1955 risque fort de vivre une atmosphère des plus tendues, et celui de Tadjenanet ne sera pas épargné en la matière, notamment avec la visite d'un Mouloudia d'Alger souvent suivi partout par des milliers de supporters dont le dernier comportement en date à Bologhine, n'a pas été finalement tranché par la commission de discipline. Il est clair que la Ligue a «évité» de statuer sur le sort des incidents survenus en marge du match MCA-JS Saoura, pour ne pas «gâcher» la finale de la Supercoupe 2016, prévue hier au stade Tchaker de Blida entre l'USMA, et le Mouloudia qui est de nouveau sous la menace du huis clos. Enfin, ce vendredi le NA Hussein Dey qui ne gagne plus, et est aujourd'hui en nette perte de vitesse, son match prévu dans 48h dans la lointaine Béchar face à une JS Saoura actuellement en verve, s'annonce des plus périlleux pour les Sang et Or et leur nouveau coach Alain Michel.

Le Nasria est lui aussi aujourd'hui sous pression. Une pression qui a aussi vraiment pris de l'ampleur autour de la majorité des arbitres, et dont les dernières erreurs d'arbitrage continuent de provoquer chaque jour une terrible polémique entre plusieurs ténors de la Ligue 1 Mobilis. Tous les arbitres sont régulièrement mis en cause au point où la commission fédérale d'Arbitrage (CFA) que préside M.Hammoum est plus que jamais sur la brèche.

Les dernières contestations en date, ont sérieusement ouvert aujourd'hui la voie à toutes les interprétations possibles et imaginables à tel point que la situation des arbitres a atteint un seuil intolérable. Que va encore nous réserver ce nouveau week-end footballistique qui débute demain à Sétif avec une sacrée belle empoignade? Espérons le meilleur!

Une fois n'est pas coutume, aucun huis clos n'est au programme de cette 10ème journée de la Ligue 1 Mobilis. Par contre, l'atmosphère risque fort d'être très électrique dans plusieurs stades, résultat oblige. Pour cause, désormais le moindre point perdu sera vécu comme un véritable cauchemar par tous les ténors de l'élite actuelle, et qui ont déjà «envoyé» au tapis pas moins de neuf techniciens, alors que plusieurs arbitres ont été carrément «écartés».