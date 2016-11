GEORGES LEEKENS DONNE SA LISTE POUR LE NIGERIA "Je veux des gagneurs"

Par Saïd MEKKI -

Leekens veut inculquer aux coéquipers de Brahimi un esprrit de gagneur

«On va tout faire pour aller en Russie, mais je ne suis pas un magicien, je vous demande d'être derrière nous», a lancé comme appel le nouveau sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne, hier, en conférence de presse.

Cette déclaration traduit parfaitement la détermination du nouveau coach des Verts, le Belge Georges Leekens, de retour en sélection algérienne après sa courte aventure avec l'Algérie en 2003. Bien qu'il ait déclaré également en début de conférence que «je ne veux pas de questions sur la CAN, pour l'instant on est focus sur le Nigeria», Leekens a tout de même annoncé qu'«on a déjà préparé la CAN, il ne reste que les détails. Je veux faire une grande CAN. Mais pour le moment on est concentré sur le Nigeria». Il faut rappeler que l'Algérie a fait match nul à domicile contre le Cameroun (1-1), tandis que le Nigeria l'avait emporté en Zambie (2-1), lors de la première journée des qualifications (Gr, B) du Mondial russe. Ce qui veut dire que la tâche des Verts est bien compliquée face au Nigeria la rencontre étant prévue le 12 novembre 2016 à 17h00 heure locale dans la ville d'Uyo. Et là, le nouveau sélectionneur des Verts estime qu' «On a une grande équipe, avec des joueurs motivés, et on va tout faire pour être efficace» et à Leekens d'ajouter que «Je vais dire à mes joueurs de jouer pour le drapeau». Sachant bien qu'il devrait expliquer comment régler les points faibles des Verts, il annonce: «L'Algérie est mon équipe maintenant, et je ne parlerais pas des faiblesses de mes joueurs.» Se projetant sur le prochain match important contre le Nigeria pour le compte de la 2eme journée des éliminatoires du Mondial 2018, Leekens reconnaît que «Le match contre le Nigeria va être difficile», avant d'ajouter: «On va jouer en bloc et surtout sur le mental des joueurs. On doit surtout être un bloc solide face au Nigeria.» Et pour bien booster ses joueurs sur le plan psychologique, le nouveau sélectionneur des Verts, indique: «Je veux instaurer un esprit de gagneur au sein de l'équipe. Et je veux donc des gagneurs. Il est vrai qu'on n'a pas de Messi, mais on a de bons joueurs et il nous faut juste un bon état d'esprit d'équipe.»



La liste sera complétée par 5 locaux

Et puis ce fut l'annonce de la liste des joueurs devant participer au match contre le Nigeira et là, Leekens annonce: «J'ai pris 18 joueurs évoluant à l'étranger que je compléterai par des locaux». Et là, Leekens s'empresse d'ajouter:

«Les joueurs du championnat national doivent savoir qu'ils ont bien leur chance pour rejoindre la sélection» avant de tenir à préciser que pour lui «il n'y a pas de locaux ou des joueurs professionnels, il y a des Algériens». Leekens veut donc attendre la fin de la prochaine journée du championnat pour livrer la liste des joueurs locaux, lui qui reconnaît, toutefois que «je connais les joueurs sur le papier, mais pas encore en vrai, soit en pratique. Et là, il se pourrait que des locaux puissent jouer» face au Nigeria. Leekens très prudent ajoute qu' «on peut perdre au Nigeria mais je ne pense pas à ça». Une manière comme une autre de montrer toute son ambition à gagner ou du moins ramener un point du prochain déplacement des Verts au Nigeria. «J'arrive un peu en retard puisqu'il ne reste que quelques jours avant cette importante rencontre et je garde mon staff, qui travaille déjà sur le Nigeria.»

D'autre part et en parcourant la liste des 18 joueurs évoluant à l'étranger, on remarque bien les absences de Bensebaini, Hanni et Zeffane. Mais, par contre et bien qu'il vient de se blesser, le milieu de terrain Ounas a bel et bien été retenu par Leekens et son staff. Evoquant le côté purement technique, Leekens, en tant que coach expérimenté, confesse qu'«on me dit de jouer en 4-3-3 ou 4-1-4-1», mais, remarquera-t-il «Je dois d'abord voir mes joueurs avant de faire un choix» et d'ajouter concernant la charnière centrale, mal de cette sélection algérienne que «J'ai déjà joué avec trois défenseurs centraux et de faire remarquer également que le jeu en latéral est important, mais dribbler pour dribler, non...». Et Leekens estime dans ce contexte que «je vais m'adapter et on trouvera, peut être, les solutions dans le championnat...».



«4-3-3 ou 4-1-4-1, je déciderai après...»

C'est-à-dire chez les joueurs locaux. Parlant d'un des critères de choix, à savoir le temps de jeu, Leekens indique qu'«on a assuré des doublures de chaque poste et on a donc éliminé les joueurs qui manquent de rythme», avant d'être obligé de préciser que «concernant Feghouli et Brahimi on va trouver la solution pour leur manque de temps de jeu. Quant au poste de gardien de but, c'est un cas spécial», dira-t-il.

Concernant le problème de la discipline au sein du groupe des Verts le nouveau sélectionneur Georges Leekens remarque que «je n'aime pas parler de discipline. Il y a des règles à respecter, c'est tout» avant de préciser qu'«il y a un règlement intérieur de 10 points. Tout le monde se respecte et s'amuse...».

Enfin et à propos des erreurs d'arbitrage risquant de jouer des tours à la sélection algérienne, le nouveau sélectionneur des Verts estime qu' «il faut compter avec et là, je demande aux joueurs d'être bien concentrés et surtout d'éviter également les avertissements...». Par ailleurs, il est utile de rappeler que la sélection algérienne débutera le 7 novembre prochain au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) son stage en prévision du match en déplacement face au Nigeria le 12 du même mois dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial-2018.Les Verts quitteront Alger le 10 novembre en direction de la ville d'Uyo (Nigeria) qui abritera le match. Le déplacement se fera à bord d'un avion spécial de la compagnie Air Algérie.



La première liste des 18 joueurs:

Gardien de but: Raïs M'Bolhi (Antalyaspor, Turquie).

Défenseurs: Hicham Belkaroui (ES Tunis, Tunisie), Liassine Cadamuro (Servette Genève, Suisse), Faouzi Ghoulam (SSC Naples, Italie), Carl Medjani (CD Leganès, Espagne), Aïssa Mandi (Real Betis/Espagne).

Milieux de terrain: Mehdi Abeid (Dijon FCO, France), Ryad Boudebouz (Montpellier Herrault, France), Yassine Brahimi (FC Porto, Portugal), Sofiane Feghouli (West Ham United, Angleterre), Adlène Guedioura (Watford FC, Angleterre), Saphir Taïder (Bologne FC, Italie), Nabil Bentaleb (Schalke 04, Allemagne), Adam Ounas (Bordeaux, France).

Attaquants: Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais, France), Riyad Mahrez (Leicester City, Angleterre), Islam Slimani (Leicester City, Angleterre), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb, Croatie).

NB: cette liste sera «ultérieurement complétée» par quatre autres joueurs, a précisé le technicien belge.