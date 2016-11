BELKAROUI A ÉTÉ RETENU PAR LEEKENS "On fera tout pour ramener les 3 points du Nigeria"

Le défenseur central de l'ES Tunis, Hichem Belkaroui, est de retour en sélection après avoir raté le dernier match contre le Cameroun pour blessure. Belkaroui fait partie de la première liste des 18 joueurs rendue publique avant-hier par le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens. «Je ne connais pas Leekens. J'espère donner un plus à l'équipe. On aura un match très difficile au Nigeria. On fera tout pour ramener les trois points du Nigeria», a déclaré Belkaroui en zone mixte à la fin du derby tunisois entre l'ES Tunis et le Club Africain, son ancien club, dont les supporters sont très remontés contre lui. Les Clubistes lui reprochent d'avoir fêté avec exagération le but de l'Espérance et d'avoir provoqué le banc de touche de son ancienne équipe. «C'est normal que j'exprime ma joie lorsque mon équipe marque un but», a rétorqué l'ancien défenseur de l'USM El Harrach.