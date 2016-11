OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal sur le départ

L'attaquant international algérien de l'Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal, dont le contrat expire en 2017, ne devrait pas signer un nouveau bail avec son club formateur à cause d'un différend financier avec le président Jean-Michel Aulas, lui ayant proposé un salaire inférieur à ce qu'il espérait, selon le magazine France Football. Le club sociétaire de la Ligue 1 française se serait arrêté à hauteur des 200.000 euros par mois, alors Ghezzal espérait percevoir autant que les autres cadres de l'équipe. Un retour à la case départ pour les deux parties, qui s'étaient déjà retrouvées devant la même impasse à l'intersaison, frôlant même le divorce après avoir littéralement touché le fond. Ghezzal avait même entamé des négociations en vue de changer de club, particulièrement avec des clubs de Premier League anglaise, où il semblait très prisé, avant qu'un rapprochement avec la direction lyonnaise ne lui permette de réintégrer le groupe professionnel, et de faire quelques apparitions en Ligue 1, souvent en tant que remplaçant. Les choses étaient provisoirement rentrées dans l'ordre, en attendant ce nouveau round de négociations. Mais puisque ce dernier n'a rien donné aussi, tout porte à croire que, de guerre lasse, Ghezzal se verra forcé de quitter l'OL. Des clubs comme Liverpool, West Ham et Tottenham seraient déjà aux aguets pour engager le jeune international algérien, s'il venait à rompre avec l'OL.