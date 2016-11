CS CONSTANTINE- JS KABYLIE (DEMAIN-16H) Sacré duel entre Sanafir et Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Clubistes ont fini par jeter leur dévolu sur le technicien espagnol Angel Vicario, alors que les Canaris ont désormais comme coach le Tunisien Hidoussi, qui drivera l'équipe demain à Constantine.

Les Sanafir de l'antique Cirta accueillent ce vendredi au stade Hamlaoui, pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis, les Canaris du Djurdjura. Deux prestigieux antagonistes du jour qui s'affrontent demain après-midi dans un contexte presque identique pour ces ténors, dont les derniers changements à la tête de leurs barres techniques respectives, doivent impérativement porter leurs fruits. Ainsi, les Clubistes de l'Est ont fini par jeter leur dévolu sur un technicien espagnol du nom de Miguel Angel Vicario, alors que les Canaris Kabyles ont désormais comme coach le Tunisien Hidoussi, qui drivera le club phare du Djurdjura, ce vendredi à Constantine. L'ex-coach de la JS Kairouan entame donc sa mission avec la JSK, à l'occasion d'un match en déplacement des plus périlleux pour des Canaris, plus que jamais en quête d'un véritable déclic, et qui affrontera un hôte constantinois dont les deux dernières contreperformances en date, vont certainement inciter les Sanafir à réagir au plus vite. Contrairement au club-phare des Genêts, la formation constantinoise a tout de même réussi plusieurs performances à domicile, et occupe actuellement le 5ème rang avec 12 points. Il est vrai que les Sanafir restent sur une dernière défaite essuyée en déplacement contre l'O Médéa (3-2). Cependant, l'attaque du CSC reste le point fort d'un ténor qui a déjà inscrit la bagatelle de 15 buts, soit 10 de plus que celle de son prochain adversaire. Il reste aussi que la défense clubiste a cédé à 13 reprises, alors que la défense kabyle n'a plié que six fois pour le moment. Mais au regard du classement actuel des Canaris du Djurdjura qui occupent la 13ème place avec 9 points, il est très clair que leur duel, prévu dans 24h dans la capitale de l'Est, s'apparente réellement à une prochaine sortie qui vaut désormais son pesant d'or, notamment au niveau d'une zone dangereuse. Les Canaris sont en effet sous la menace directe des potentiels relégables, et les camarades de Rial devront revenir de Constantine avec un résultat autre que la défaite. Le coach Hidoussi a même exigé les trois points de la victoire. Reste à savoir quel onze alignera demain à son tour le technicien tunisien, pour espérer «booster» un ténor kabyle qui n'a pas cessé de décevoir les nombreux fans de la JSK. Côté Sanafir, on compte bien mettre sérieusement à profit la venue à Hamlaoui d'un adversaire toujours en proie au doute, pour renouer avec le succès, au cours d'un véritable match à six points, et même plus, en cas de victoire du CSC. Avec le retour de Mourad Meghni dans les rangs clubistes, et des Canaris kabyles qui souhaitent à tout prix relever la tête, l'opposition qui opposera ce vendredi le CSC et la JSK, promet beaucoup de suspense sur la belle pelouse du Chahid Hamlaoui. Un choc qui vaudra vraiment le détour ce week-end.