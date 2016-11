SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2016:RETOUR SUR LA FINALE USMA-MCA La hargne des Usmistes fait la différence

Par Bachir BOUTEBINA -

Zemammouche et ses partenaires se sont reconciliés avec leurs supporters

Soustara voulait sa revanche sur Bab El Oued, et les Rouge et Noir ont exaucé le voeu de tous les usmistes, aux dépens d'un MCA dont l'entraîneur Djamel Menad a jeté l'éponge par dépit, et surtout pour cause d'un profond sentiment d'impuissance.

Avant-hier, le stade Tchaker de Blida abritait la finale de la Supercoupe 2016 qui opposait pour la seconde fois, les Rouge et Noir de Soustara, et les Vert et Rouge du Mouloudia cher notamment au très populaire Bab El Oued. Un I01ème USMA-Mouloudia qui est finalement revenu cette fois à la formation usmiste, aux dépens d'un rival voisin mouloudéen complètement décevant, et qui n'aura pas pu rééditer son dernier derby en date remporté à huis clos face aux gars de Soustara. Pourtant, pendant les 20 premières minutes de cette finale qui s'est jouée en présence du revenant sélectionneur belge des Verts, en l'occurrence Georges Leekens, désormais en quête de plusieurs joueurs locaux, susceptibles d'être convoqués sous son ère, le Mouloudia d'Alger s'était rapidement installé dans le camp usmiste. En menant plusieurs incursions dangereuses, notamment sous la houlette du quatuor Zerdab-Mokdad-Aoued-Bouguèche, les gars de Bab El Oued semblaient plus déterminés dans un premier temps que ceux de Soustara, d'autant plus que les camarades de Rabie Meftah éprouvaient d'entrée les pires difficultés pour poser leur jeu habituel. Pis, les Rouge et Noir que drivait pour la circonstance le trio technique Aksouh-Belkacemi-Masmoudi, allaient perdre dès la fin du premier quart d'heure, leur habituel défensuer central Khoualed, pour cause de fracture au niveau du tibia gauche. L'arrière international de l'USMA cédait sa place à Benmoussa, au terme d'un remplacement qui allait finalement «fouetter» sérieusement les Rouge et Noir au fil des minutes. D'ailleurs, à l'approche de la fin d'une première mi-temps devenue de plus en plus hachée, et surtout très médiocre sur le plan technique, le onze usmiste allait s'offrir plusieurs occasions en or, notamment par Bouderbal et Guessan. Le réveil des Rouge et Noir allait finalement porter ses fruits une première fois après la pause, dès la 61ème mn, suite à un corner bien exécuté par Benmoussa, et sur lequel Chafaï plaçait une tête imparable dans la lucarne gauche de l'excellent portier Chaâl. Les camarades de Hamza Koudri venaient de prendre une très sérieuse option, en ouvrant la marque aux dépens d'un Mouloudia de plus en plus méconnaissable, et qui allait très rapidement boire le calice jusqu'à la lie, d'abord lorsque Bedbouda recevait trois minutes plus tard un second carton, synonyme d'expulsion, puis surtout quand à la 77ème mn, les gars de Soustara obtenaient un penalty, au demeurant quelque peu litigieux, selon les images des caméras. Il n'en demeure pas moins que ce nouveau coup du sort que venait de subir le Mouloudia, et qu'exécutait cette fois avec beaucoup de maîtrise le capitaine usmiste Meftah, récompensait en toute logique l'équipe qui a réellement fait preuve de hargne, et surtout d'une meilleure gestion d'une rencontre, où le véritable football a été rare.

Pour preuve, les nombreuses altercations entre plusieurs joueurs des deux camps, et le nombre impressionnant de coups-francs sifflés par l'arbitre Benouza, ont beaucoup pesé sur cette 10ème édition finale purement «honorifique». Mais pour cause de rivalité ancestrale entre les éternels «frères ennemis» de la capitale, la très célèbre «bataille d'Alger» est revenue avant-hier soir à des Rouge et Noir de Soustara qui ont fini par remporter cette fois, une véritable guerre de tranchées, contre un Mouloudia très vite à court de munitions. Soustara voulait sa revanche sur Bab El Oued, et les Rouge et Noir de l'USMA ont exaucé le voeu de tous les usmistes, aux dépens d'un MCA dont l'emblématique entraîneur en chef, en l'occurrence Djamel Menad, a jeté l'éponge par dépit, et surtout pour cause d'un profond sentiment d'impuissance, d'avoir encore raté une énième finale. Ainsi en a décidé la Supercoupe 2016! Rappelons enfin que le nouveau coach belge de l'USM Alger, en l'occurrence Paul Put, devra en principe animer aujourd'hui une conférence de presse au stade Omar-Hammadi de Bologhine.



MC Alger

Démission de Djamel Menad

L'entraîneur Djamel Menad a démissionné de son poste à la tête de la barre technique du MC Alger, quelques instants après la défaite face à l'USM Alger (2-0), en Supercoupe d'Algérie. Menad a justifié sa décision pas son «impuissance» à trouver des solutions aux nombreuses lacunes constatées dans le jeu de son équipe depuis le début de cet exercice, précise la même source. L'ancien attaquant international avait déclaré à l'issue de la Supercoupe qu'il ne pensait pas continuer sa mission. Il n'a pas tardé alors à joindre l'acte à la parole. Il s'agissait du deuxième passage de Menad à la barre technique du Doyen. Le buteur de la coupe d'Afrique des nations de 1990 à Alger est le 11e entraîneur à avoir quitté son équipe depuis le début du championnat de Ligue 1.