LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE:ES SÉTIF-MC ORAN (AUJOURD'HUI-17H) La place de dauphin en jeu

Par Saïd MEKKI -

Le coach du MCO aura un vrai casse-tête à régler pour composer son onze rentrant face à la coriace équipe de l'Entente, après les trois joueurs suspendus face à la JSK.

La mission des joueurs du MC Oran, amoindris par plusieurs absents, sera bien difficile en déplacement aujourd'hui au stade du 8-Mai 1945 pour rencontrer l'ES Sétif avec qui il partage la seconde place du classement avec un total de 18 points chacun à une seule longueur du leader, l'USM Alger.

En effet, et le coach des Rouge et Blanc, Omar Belatoui lui-même le précise: «Les absences sont notre premier handicap dans la mesure où mon banc de touche manque d'expérience...».

Le coach du MCO aura donc un vrai casse-tête à régler pour composer son «onze» rentrant face à la coriace équipe de l'Entente de Sétif après les trois joueurs suspendus pour cette rencontre, à savoir Mohamed Souibaâ, expulsé lors du dernier match contre la JSK, le défenseur Amir Aguid et l'attaquant Mohamed Bentiba sans oublier le latéral droit Reda Helaïmia qui souffre d'une fissure au niveau de la cheville qui l'oblige à un arrêt d'au moins 4 semaines.

En plus, le coach Belatoui aura aussi à craindre la fatigue chez ses joueurs puisque l'équipe à dû se déplacer en bus d'Oran à Sétif soit une durée de trajet de 8 heures. Il faut bien reconnaître que les joueurs du MCO sont bien courageux eux qui, en dépit des difficultés que connaît leur équipe surtout au niveau de sa direction, les joueurs ont toujours mouillé le maillot sur le terrain pour se retrouver à la seconde place avec leur adversaire du jour l'ES Sétif, qui revient fort ces dernières semaines.

D'aucuns estiment que c'est un match à six points alors que le coach du MCO, Belatoui, refuse cette idée en indiquant que «j'aurais aimé rencontrer l'Entente chez elle avec toutes mes armes, mais ce n'est pas un match décisif et donc pas un match à six points...».

D'autre part, ce choc entre deux équipes pratiquant du beau football s'annonce bien particulier pour le défenseur central Mourad Delhoum qui le reconnaît lui-même: «J'ai passé plusieurs saisons dans ce club de ma ville Sétif et il est donc normal que ce match sera spécial pour moi et je reviens donc avec plaisir sur cette pelouse du 8-Mai 1945. Belatoui estime que «notre objectif est de réussir pour nous accrocher au podium...».

De son côté, l'ES Sétif a le double avantage de jouer à domicile et avec l'apport de son public. De plus, le coach Amrani ne doit certainement pas changer une équipe qui gagne surtout après deux victoires consécutives et surtout la seconde qui s'est déroulée en déplacement à Alger où les Noir et Blanc ont battu le NAHD (2-0) en effectuant leur meilleur match de la saison aux dires des spécialistes.

De plus, les Sétifiens sont réputés intraitables à domicile et la preuve cette saison, l'équipe drivée par Amrani n'a pas encore connu la moindre défaite sur sa pelouse du 8-Mai 1945.

L'équipe possède la 3eme meilleure attaque du championnat et la seconde meilleure défense. Ce qui stimule les joueurs à redoubler d'efforts pour améliorer leurs performances.

Le défenseur Bedrane, lui, estime simplement que «Si on refait le match du NAHD, on gagnera à coup sûr...».

Les joueurs du coach Belatoui sont donc avertis, eux qui, savent très bien que l'Entente de Sétif est vraiment difficile à manier sur sa pelouse...

Le match s'annonce donc bien ouvert à tous les pronostics surtout que les joueurs de l'une comme de l'autre équipe savent très bien qu'en cas de victoire et d'une défaite de l'USMA qui aura un derby à disputer contre l'USMH perdra son match, c'est dans le fauteuil de leader qu'ils s'installeront...



Programme des matchs:

D'autres duels intéressants sont inscrits au programme de cette 10e journée, particulièrement ceux qui mettront aux prises le CS Constantine du nouvel entraîneur espagnol Miguel-Angel Portugal Vicario à la JS Kabylie et son nouveau coach tunisien Sofiane Hidouci d'une part, et la JS Saoura et le NA Hussein Dey d'autre part. Même dans le bas du tableau, certains débats vaudront le détour, notamment chez la lanterne rouge, RC Relizane, qui va tenter de confirmer son regain de forme face au voisin USM Bel-Abbès dans un derby de l'Ouest qui promet beaucoup.

Aujourd'hui:

ES Sétif - MC Oran (17h)

Demain:

CS Constantine - JS Kabylie (16h)

RC Relizane - USM Bel-Abbès (16h)

JS Saoura - NA Hussein-Dey (19h).