BORDEAUX Ounas déterminé à revenir pour aller à la CAN

Le jeune international algérien des Girondins de Bordeaux, Adam Ounas, qui a déclaré forfait pour blessure pour le match des Verts contre le Nigeria, a assuré qu'il comptait travailler davantage pour bien revenir avec l'objectif d'aller à la prochaine CAN 2017. «Sachant que la prochaine fois, ce sera pour la CAN, on verra cela avec le sélectionneur pour savoir s'il m'appelle. C'est une première sélection, j'étais pressé naturellement et la blessure a tout freiné. Maintenant, je dois faire en sorte de bien revenir, de travailler pour avoir ma chance lors de la CAN. Je suivrai bien entendu la rencontre malgré tout», a déclaré Ounas. Il s'est blessé dimanche dernier lors du match en déplacement des Girondins face à l'O Marseille (0-0). Son entraîneur en club, Jocelyn Gourvennec a fait savoir jeudi, que sa pépite sera indisponible pour une quinzaine de jours, affirmant qu'Ounas souffre d'une «lésion de l'aponévrose» du quadriceps droit.