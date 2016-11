EUROPA LEAGUE Belfodil, Bentaleb et Hanni s'illustrent

Les trois joueurs algériens qui participent à l'Europa League, Sofiane Hanni, Ishak Belfodil et Nabil Bentaleb, ont réussi leur sortie ce week-end avec leurs clubs lors de la 4e journée. Pour Belfodil, il a réussi un doublé lors de la victoire de son équipe belge Standard de Liège sur Panathinaikos (3-0). Le joueur de 24 ans porte d'ailleurs à trois son total-buts dans cette compétition européenne, distancé de deux unités seulement par le duo de tête dans le classement des buteurs. Belfodil compte également deux buts en championnat de Belgique. Pour Bentaleb, il est sorti blessé après 58 minutes face aux Russes de Krasnodar (2-0). Le récupérateur de Shalke 04, qui s'est de nouveau illustré en signant le deuxième but de sa formation dans cette rencontre, devrait subir des examens médicaux dans les prochaines heures pour être fixé sur la gravité ou non de sa blessure. Mais son club s'est précipité, via son compte Twitter officiel, à rassurer que la sortie de son milieu de terrain de 22 ans a été décidée «à titre préventif». Enfin, pour Sofiane Hanni, rappelé en sélection après la blessure d'Ounas, il a été passeur lors de la large victoire d'Anderlecht, 6-1 face à Mainz. Titulaire, l'attaquant algérien n'aura pas fait un match extraordinaire malgré le score fleuve de son équipe. Pour Hanni, les statistiques continuent à être bonnes cette saison puisqu'il en est à 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues en déjà 22 matchs.