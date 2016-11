LIGUE 1 MOBILIS (11E JOURNÉE) MCA-CSC et JSK-DRBT programmés le 10 novembre

La 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis sera inaugurée le jeudi 10 novembre par les matchs MC Alger-CS Constantine et JS Kabylie-DRB Tadjenanet, selon le programme publié jeudi par la Ligue de football professionnel. La journée se poursuivra le lendemain avec au menu cinq rencontres: USM El Harrach-ES Sétif, CA Batna-JS Saoura, NA Hussein Dey-CR Belouizdad, MC Oran-USM Alger et O Médéa- RC Relizane. Le dernier match de la journée entre l'USM Bel-Abbès et le MO Béjaïa aura lieu le samedi 12 novembre.