SPORTS MÉCANIQUES Arrivée d'un rallye touristique à Illizi

Une caravane d'amateurs des sports mécaniques est arrivée avant-hier dans la ville d'Illizi, dans le cadre d'un rallye-touristique, initié par le club «Oasis-Rallyes» de Hassi-Messaoud (Ouargla). Composée de seize véhicules représentant les clubs des wilayas d'Annaba, Batna et Ouargla, participant à cette manifestation au titre d'échange et de jumelage entre ces clubs et leur homologue «Etoiles des sports mécaniques de Debdeb (Illizi)», cette caravane qui s'est ébranlée de la ville de Hassi Messaoud devra regagner la perle touristique du Sahara «Djanet». Les organisateurs ambitionnent en plus de satisfaire la passion des adeptes de ce sport, d'attirer le plus grand nombre possible de concurrents et de contribuer à la promotion du tourisme saharien, notamment dans la région du Tassili N'Ajjer, musée à ciel ouvert. Cette compétition constitue une opportunité pour les participants de se délecter, tout au long de leur périple, des sites naturels envoûtants que renferme la région, et de profiter, une journée durant, de la beauté du lac «Ihrir», classé zone humide au niveau mondial, en plus de leur contribution à la promotion et la relance du tourisme dans cette vaste région du Tassili, ont indiqué les organisateurs. La région devra accueillir, à l'occasion de la célébration du Nouvel An (2017), un rallye similaire qui devrait connaître une forte participation des concurrents de l'intérieur du pays et des pays européens, a-t-on signalé.