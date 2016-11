STAGE DE L'EN Hanni et Tahrat repêchés avec 4 locaux

Le nouvel entraîneur de l'EN, Georges Leekens, a fait appel à six autres joueurs pour compléter la liste des 23 concernés par le match face au Nigeria, le 12 novembre à Uyo pour le compte de la 2e journée des qualifications africaines au Mondial 2018 (groupe B). Il s'agit de: Mehdi Tahrat (Angers), Sofiane Hanni (Anderlecht), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Houari Ferhani (JS Kabylie), Malik Asselah (JS Kabylie) et Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa). Leekens avait dévoilé mardi dernier une liste de 18 joueurs évoluant tous à l'étranger dans laquelle on a noté le retour des défenseurs Aïssa Mandi et Hichem Belkaroui, ainsi que Nabil Bentaleb, très en verve avec le Schalke 04. Cependant, Mehdi Tahrat a été laissé au repos par son club français Angers SCO, à cause de sa blessure aux adducteurs. Tahrat ne devrait pas être retenu pour le match à domicile contre Lille, ce soir.