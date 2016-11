TOUR DU FASO DE CYCLISME (7E ÉTAPE) 2e place pour Mehdi Hamza, Saidi maillot vert

Le coureur algérien, Mehdi Hamza, a pris la 2e place de la 7e étape du Tour cycliste du Burkina Faso, disputée avant-hier entre Bobo Dioulasso et Banfora sur une distance de 84.5 km.

L'Erythréen Abraham Meron a remporté l'étape en 2h00:10, devant l'Algérien Hamza Mehdi et l'Ivoirien Isiaka Cisse, alors que le maillot jaune de leader est toujours la propriété du Burkinabè Harouna Ilboudo. Au classement général, Ilboudo compte 10 secondes d'avance sur le Français et 24 sec sur l'Erythréen Mehari, alors que le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu à l'Algérien Nassim Saidi.

L'Algérie prend part à la 29e édition du Tour du Faso avec une sélection posée de 11 coureurs: Belmokhtar Boualem, Belmokhtar Abdelkader, Mansouri Abderrahmane, Saidi Nassim, Bechlaghem Abderrahmane, Benyoucef Abdellah, Azzedine Lagab, Belabssi Mohamed Amine, Adil Barbari, Hamza Mehdi et Abdennebi Khaled. La 8e étape de cette 29e édition conduira le peloton de Bobo Dioulasso à Dedougou.