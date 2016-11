DRB TADJENANET-MC ALGER (AUJOURD'HUI-15H30) Le Difaâ veut enfoncer le Doyen

Par Bachir BOUTEBINA -

Les joueurs du MCA sont sommés de relever le défi face au Difaâ qui a perdu de sa verve, au point où la défaite concédée face à l'USMBA, a failli provoquer le départ de Bougherara.

Le Mouloudia d'Alger jouera aujourd'hui en déplacement dans l'Est, un très difficile match face au Difaâ de Tadjenanet. Une nouvelle sortie du MCA loin d'Alger, et qui intervient au lendemain d'une finale des champions 2016, perdue sans gloire contre l'USM Alger, et au terme de laquelle le Doyen a vécu cet énième échec essuyé devant son éternel frère ennemi, comme un véritable affront, suite auquel Djamel Menad a tout simplement décidé de rendre le tablier. C'est donc Kamel Mouassa qui reprend désormais les commandes de la barre technique du Mouloudia, avec comme adjoint Abdelhak Meguellati, de retour au MCA. L'ex-coach Guelmi de la JS Kabylie, va-t-il pouvoir réussir là où a malheureusement échoué son désormais prédécesseur? En tout cas, tous les joueurs du Mouloudia sont aujourd'hui, plus que jamais mis en demeure de relever le défi que va certainement leur imposer à Tadjenanet, un Difaâ qui a de son côté, sérieusement perdu de sa verve, au point où la dernière défaite concédée en déplacement face à l'USMBA (1-3), a failli provoquer le départ définitif du coach Liamine Bougherrara. Il est vrai que les gars de Tadjenanet ont sérieusement marqué le pas, et les camarades de l'excellent défenseur Aïb se doivent de mettre fin au plus vite à leurs dernières contreperformances en date, et dont celle à l'Ouest, a réellement fait très mal au DRBT. C'est donc un match entre deux ténors réellement en quète de rachat, et qui s'affrontent cet après-midi dans un contexte extrêmement tendu des deux côtés, d'autant plus que le Difaâ et le Doyen n'arrivent plus à décoller. Autant Bougherrara a daigné rester au Difaâ avec l'espoir légitime de relancer le ténor Constantinois, autant Mouassa est arrivé au MCA, armé d'un esprit qu'il pense capable de «booster» le Mouloudia. Est-ce que le DRBT va-t-il enfoncer le MCA, ou bien les Zerdab et consorts, vont-ils se racheter de leurs derniers déboires en date, aux dépens des Chetal, et autres Guitoun? Le DRBT (11 pts), se voit surtout offrir chez lui une opportunité de rejoindre le MCA (14 pts) au classement. Un sacré match à suivre de près cet après-midi à Tadjenanet entre deux ténors réellement en mal de réhabilitation.



Programme des matchs d'aujourd'hui:

USMA-USMH (16h)

DRBT-MCA (15h30)

CRB-OM (16h)

MOB-CAB (reporté à une date ultérieure).