LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE: USM ALGER-USM EL HARRACH (AUJOURD'HUI-16H) Derby des extrêmes au 5-Juillet

Par Bachir BOUTEBINA -

Quand bien même les Harrachis se disent craindre le trio d'arbitres qui officiera ce match, il n'en demeure pas moins que les gars de Charef estiment qu'un derby a toujours son cachet particulier.

Derby oblige, les Rouge et Noir de Soustara accueillent cet après-midi au stade olympique du 5-Juillet les Harrachis de l'USMH, pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis. Tout auréolée de son succès au terme de la Supercoupe 2016 remportée de son succès le 1er novembre dernier aux dépens du Mouloudia d'Alger, la formation usmiste que drivera à l'avenir le Belge Paul Put, se voit offrir aujourd'hui une belle occasion pour reprendre en solo les commandes du championnat, notamment après le match nul qui a sanctionné avant-hier à Sétif le match ESS-MCO (0-0).

Les Ententistes et les Hamraoua ont toutefois rejoint à la première place les gars de Soustara, et mettent désormais dans l'obligation les Rouge et Noir de renouer à tout prix avec la victoire, devant des Harrachis en très fâcheuse posture dans le bas du classement. Pour cause, le club de la banlieue Est d'Alger occupe l'avant-dernière place avec 6 points, et reste sur une cinglante défaite essuyée à Béchar devant la JS Saoura (1-4). Côté usmiste, le dernier déplacement en date à Batna, s'est soldé par un très amer revers face au CAB (2-0), et au terme duquel la direction du club algérois a mis fin aux fonctions du Français Jean-Michel Cavalli, pour désigner comme staff intérimaire, le trio technique Aksouh-Belkacemi-Masmoudi, qui a finalement préparé avec succés la finale glanée mardi dernier à Tchaker de Blida. Ce sera d'ailleurs ce même staff qui sera cet après-midi sur le banc usmiste, alors que Paul Put suivra ce derby à partir des tribunes, avant d'entamer officiellement son travail, en prévision du choc MCO-USMA, prévu le week-end prochain à Oran. Il est donc très clair que du côté des Rouge et Noir, ce derby qui se déroulera dans quelques heures sur la pelouse rénovée du stade du 5-Juillet, constituera pour les coéquipiers de Rabie Meftah, un sacré match à livrer contre des Harrachis, désormais complètement dos au mur. Boualem Charef sait parfaitement que tout El Harrach retient son souffle, et attend plus que jamais un véritable sursaut d'orgueil de la part des Jaune et Noir.

Les Boulakhoua, Abdat, l'excellent jeune portier Zeghba, et notamment le vieux «routier» harrachi Younès, savent très bien qu'ils vont devoir se ressaisir, et surtout produire une grand match contre leurs voisins algérois de Soustara. Quand bien même les Harrachis se disent craindre énormément le trio d'arbitres qui officiera cette rencontre des extrêmes, il n'en demeure pas moins que les gars d'El Harrach estiment dans le même temps, qu'un derby a toujours son cachet très particulier, et donc capable de les transcender réellement. Côté usmiste, les Benyahia, Chafaï, Koudri, et consorts, savent pertinemment qu'il va falloir repartir de plus belle en championnat, d'autant plus que cette dernière partie de la phase aller, s'annonce vraiment très disputée dans le haut du tableau. Les Rouge et Noir seront privés des Khoualed, Benguit, et autres Derfellou, pour cause de blessures mais les camarades de l'excellent Keeper Zemmamouche entendent bien réussir cet après-midi leur retour sur la magnifique pelouse du plus grand stade de la capitale, où les nombreux fans usmistes ainsi que les supporters harrachis se sont donnés rendez-vous, pour des retrouvailles fort indécises à suivre. L'USMA joue pour reprendre la tête du podium, et l'USMH pour éviter de devenir à son tour la lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis. Un double enjeu de taille pour les deux protagonistes algérois du jour au stade du 5-Juillet.



Sa suspension a été réduite à 2 ans par le TAS

Belaïli reviendra en septembre 2017

Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a annoncé hier avoir réduit la suspension du milieu offensif algérien Youcef Belaïli, contrôlé positif pour dopage, à deux années au lieu de quatre, dans un communiqué publié sur son site officiel. Le joueur de l'USM Alger avait été contrôlé positif lors du match MCE Eulma-USMA (0-1) disputé le 7 août 2015 dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. «L'analyse de son urine a révélé la présence de cocaïne et de l'un de ses métabolites. Le 20 octobre 2015, le jury disciplinaire de la CAF a constaté une violation des règles antidopage et a prononcé la suspension du joueur pour quatre ans», a précisé le TAS. Le joueur a d'abord fait appel auprès de la CAF, mais, le 31 janvier 2016, la CAF a déclaré son appel irrecevable en raison du non-paiement des frais d'appel. Le 10 février 2016, le joueur a fait appel au TAS. La procédure d'arbitrage du TAS a été soumise à une Formation arbitrale composée de: Juge Jean-Paul Costa, président (France), Juge Chedli Rahmani (Tunisie) et Me Michel K. Brizoua-Bi (Côte d'Ivoire). Une audience s'est tenue au siège du TAS à Lausanne (Suisse) le 1er septembre 2016, a souligné l'instance. «La Formation arbitrale a estimé qu'une sanction de deux ans était conforme tant aux règles applicables qu'au principe de proportionnalité, étant donné que le joueur, qui, l'avant-veille d'un match, avait fumé une chicha sans se soucier de son contenu, n'avait pas établi avoir agi en l'absence de toute faute ou négligence significative», a souligné l'instance juridique. Belaïli qui a déjà purgé une année de suspension, devrait refouler les terrains à partir du mois de septembre 2017.