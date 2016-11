LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE: CR BELOUIZDAD-OLYMPIQUE DE MÉDÉA (AUJOURD'HUI-16H) Le Chabab refuse de sombrer

Par Saïd MEKKI -

Les Belouizdadis déterminés à relever le défi pour sortir de la crise

Le CRB n'aura qu'une seule alternative pour reprendre confiance: battre l'Olympique de Médéa sur sa propre pelouse du stade du 20-Août sous l'oeil de son probable futur coach, le Marocain Badou Zaki.

En effet, l'ex-sélectionneur marocain a donné son accord de principe pour diriger le staff technique du CR Belouizdad, en remplacement du Français Alain Michel, limogé. Badou Zaki supervisera l'équipe justement dans ce match face à l'O Médéa. Ce qui devrait inciter les joueurs à plus d'efforts afin d'espérer être parmi les titulaires dans le cas où le coach marocain concrétiserait son accord pour driver les Rouge et Blanc. Pour le moment c'est le trio Saber Bensmain, Ali Moussa et Tarek Nouioua qui est chargé de la barre technique des Belouizdadis. Avec sa dernière défaite en déplacement face au RC Relizane, le CR Belouizdad poursuit sa descente aux enfers en se retrouvant à la 13e position, soit à un seul point des deux premiers relégables l'USMH et le MO Béjaïa qui comptent six points chacun alors que le second compte également trois matchs en retard. Il faut reconnaître que le CRB traverse une situation très difficile au point où les joueurs jouent toujours sous pression y compris hors de leur base. En effet, et en plus du fait qu'ils se trouvent sans coach depuis le départ du coach Alain Michel. Après la défaite face à l'USM Bel-Abbès (1-0), la deuxième défaite de rang à domicile et la troisième en autant de matchs, celle-ci a provoqué l'ire des supporters qui ont réclamé à la fin de la partie le départ des dirigeants. Cette nouvelle contre-performance a précipité donc le départ de l'entraîneur Alain Michel qui a succédé il y a quelques semaines à Fouad Bouali. Pis encore et en raison de la conjoncture actuelle que traverse le Chabab, les membres du conseil d'administration ont décidé aussi d'installer une nouvelle équipe dirigeante avec comme coordinateur, Karim Chettouf. Ainsi, le président du CR Belouizdad, Réda Malek, qui a démissionné de son poste à l'issue de la défaite contre Bel Abbès, poursuivra sa mission jusqu'à l'élection de son successeur lors de la réunion du conseil d'administration le 11 décembre prochain au cours de laquelle il sera procédé également à l'ouverture du capital social du club. Cette décision a été prise par le conseil d'administration du CRB au cours de sa réunion, avait alors indiqué, à ce moment là, un communiqué du club publié sur son site officiel. Et c'est donc dans cette ambiance d'instabilité totale que les joueurs du Chabab ont disputé leurs deux derniers matchs perdus, à savoir contre le DRB Tadjenanet à domicile (1-0) et le dernier la semaine dernière face au RC Relizane (1-0) également en déplacement. Place donc au match très important pour les joueurs du CRB sous peine de se voir compliquer sérieusement la tâche en installant définitivement le doute au sein du groupe. De son côté, l'Olympique de Médéa reste sur une réussite d'un incroyable exploit à domicile en gagnant le match face au CS Constantine (3-2), alors qu'il était mené (2-0). Un soulagement pour l'Olympique de Médéa qui compte justement poursuivre sur cette lancée en tentant un bon résultat en déplacement au stade du 20-Août à Alger. Mais, en expérimenté qu'il est, le coach Ahmed Slimani avertit bien ses joueurs pour ne point sous-estimer le Chabab bien qu'il ait enregistré jusque-là pas moins de quatre défaites. En l'absence de l'attaquant Banouh, suspendu, Slimani devrait effectuer un changement avec l'incorporation à sa place de Rachedi bien prometteur. De plus, Gherbi, le milieu de terrain souffre d'une blessure à la cheville et risque de déclarer forfait, mais Slimani pense déjà à Heriet pour le remplacer au cas où... Sinon, justement, le jeune Heriet annonce que «nous jouerons face au CRB pour la gagne» au moment où dans l'autre camp, Sid Ali Lakroum qui attend une première titularisation estime que «cette rencontre est très importante pour nous car elle intervient après quatre échecs consécutifs. On n'aura donc pas d'autre choix que de gagner. Et je veux marquer contre l'OM...». Le match est donc bien lancé...