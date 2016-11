JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 Les préparatifs sont lancés à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le ministre a lancé un appel à l'adresse de ses collègues du gouvernement et autres institutions d'Etat, pour travailler de concert afin de relever le défi.

«L'Algérie a les capacités.» Une telle phrase résumant l'aptitude de l'Algérie quant à abriter toutes les manifestations sportives d'envergure internationale a émané du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en présidant jeudi la première réunion du Comité international des Jeux méditerranéens 2021. Le rencontre tenue à Oran a été riche en déclarations, notamment celles provenant du ministre qui n'a pas omis au passage de faire valoir son département et les dispositions prises dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021.

Pour étayer ses propos, le ministre est revenu sur «le succès des manifestations sportives organisées à travers différentes régions du pays, dont le concours international d'équitation à Mostaganem». «L'Algérie a les possibilités d'organiser des manifestations sportives internationales de grande envergure, sur le plan des infrastructures et différents autres volets», a-t-il souligné. Le ministre a saisi cette opportunité pour revenir sur la nécessité de «poursuivre le défi dans la réalisation d'installations contribuant à la réussite de la 19ème édition des Jeux méditerranéens 2021 à Oran». Toutes les institutions sont concernées par ce défi à relever.

Là encore, le ministre n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour lancer un appel à l'adresse de ses camarades du gouvernement et autres institutions d'Etat. «Ce défi concerne le gouvernement, les autorités locales, les élus de la wilaya et la société civile», a-t-il plaidé ajoutant que «ma présence avec vous aujourd'hui dans cette réunion réitère l'engagement de l'Etat algérien à contribuer avec efficacité à la réussite de cet événement sportif méditerranéen, tout en valorisant la qualité des réalisations concrétisées à Oran pour les Jeux méditerranéens». Ce n'est pas tout.

La rencontre à domicilier dans la wilaya d'Oran en 2021 n'est pas un simple fait. C'est du moins ce que laisse entendre le ministre en affirmant que des spécialistes de taille seront associés dans les préparatifs. En ce sens, il a souligné «le recours à des experts chevronnés en matière de préparation de manifestations sportives de haut niveau et d'implication de toutes les parties en mesure d'y contribuer pour faire d'Oran une capitale méditerranéenne d'excellence dans ce rendez-vous». Pour les institutions publiques, se préparer pour les Jeux méditerranéens constitue un défi majeur notamment en ce qui concerne les infrastructures de base.

C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué le wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, en soulignant que «les projets en cours à Oran en prévision des JM 2021 enregistrent un bon rythme pour être livrés tous avant le rendez-vous sportif méditerranéen». Il enchaîne dans ses propos en annonçant «le lancement en février prochain de nombreux projets de réhabilitation et de modernisation des infrastructures sportives d'Oran». «Les études seront achevées avant la fin de l'année courante», a-t-il affirmé.

Le comité international des Jeux méditerranéens par le biais de son président, Addad Amar, n'a pas dissimulé la satisfaction de son instance suivant de près les différents rounds rentrant dans le cadre des préparatifs de la 9e édition des Jeux méditerranéens 2021. «L'installation dernièrement du comité d'organisation des JM 2021 et sa dotation en conditions de travail adéquates est un élément important pour une bonne préparation de ce rendez-vous sportif international», a-t-il affirmé avant de saluer ce qu'il a qualifié comme «l'apport populaire palpable à cet événement sportif». Pour le président du Comité international des Jeux méditerranéens «une telle contribution populaire est encourageante partant du fait que de telles manifestations nécessitent des volontaires». Au passage, il a souligné que «la wilaya d'Oran dispose d'installations sportives appréciables». Sur sa lancée, il a ajouté en affirmant qu' «il y a suffisamment de temps pour assurer une préparation parfaite». C'est donc une première réunion tenue à Oran. Celle-ci a été marquée par les débats sur plusieurs questions devant aboutir à un accord sur la date exacte à fixer pour le déroulement des JM 2021 partant de l'agenda sportif chargé des pays concernés. Dans le tas, les membres du Comité international ont inspecté les projets structurants dont ceux du complexe sportif dans la localité de Belgaïd et du village olympique.