AL-SHABAB Début des négociations pour engager Djabou

La formation d'Al-Shabab a entamé des négociations pour s'attacher les services du milieu offensif algérien de l'ES Sétif Abdelmoumen Djabou, en vue du prochain mercato d'hiver, a rapporté hier le quotidien saoudien Okaz. Les dirigeants saoudiens ont saisi le président de l'Entente Hacen Hamar pour lui faire part de leur intérêt pour Djabou, a précisé la même source qui souligne que le club saoudien est dans l'attente de connaître les exigences financières de l'ESS. Abdelmoumen Djabou a été recommandé par l'attaquant algérien d'Al-Shabab Mohamed Benyettou, actuel meilleur buteur de l'équipe avec 5 réalisations, qui avait rejoint Al-Shabab en janvier dernier en provenance de l'ES Sétif, selon Okaz. Après une expérience de quatre saisons au sein du Club Africain Djabou (29 ans) avait décidé de revenir à l'ESS en janvier 2016 pour un contrat de deux ans. Au classement, Al-Shabab pointe à la troisième place avec 17 points, devancé par le leader Al-Ittihad (19 pts) et Al-Nassr (18 pts).