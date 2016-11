CHAMPIONNAT DE BELGIQUE (J.14) Idriss Saâdi co-meilleur buteur

L'attaquant algérien, Idriss Saâdi, muet depuis quatre journées, a renoué avec les filets et contribué dans la victoire de son équipe Courtrai face à Charleroi (2-1), avant-hier soir en ouverture de la 14e journée du championnat de première division en Belgique. Saadi a inscrit le premier but des siens, alors que le second a été signé par son compatriote Idir Ouali. Il s'agit de la 9e réalisation cette saison de Saâdi, lui permettant de retrouver la première place au classement des buteurs qu'il partage provisoirement avec le joueur d'Anderlecht Teodorczyk. Ouali, lui, porte à trois son capital-buts. Les deux joueurs ont rejoint Courtrai cet été après avoir évolué la saison passée en Championship et en Bundesliga 2 respectivement. La filière algérienne est présente en force cette saison dans la «Jupiler Pro League» belge. Outre Saâdi et Ouali, Sofiane Hanni évolue à Anderlecht, alors qu'Ishak Belfodil et Farès Bahlouli ont atterri cet été à Standard de Liège.