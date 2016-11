COUPE DU MONDE DES LÉGENDES DE FOOTBALL La Tunisie abritera le tournoi en décembre 2017

La Tunisie organisera la Coupe du monde des légendes de football, du 4 au 11 décembre 2017, avec la participation de 12 sélections renforcées par d'anciennes stars ayant marqué le football mondial pendant de longues années. L'information a été donnée par l'agence TAP, citant des sources proches du comité d'organisation de cet important évènement, qui ont annoncé que ce mondial enregis-trera la participation des sélections de France, d'Italie, des Pays Bas, d'Angleterre, du Mexique, d'Espagne, du Brésil, d'Argentine, du Japon et des Etats Unis, outre la Tunisie, pays organisateur, sachant que chaque sélection sera composée de 20 joueurs. Le tournoi qui se déroulera dans les villes de Tunis, Sousse et Monastir sera marqué par la présence de plusieurs légendes à l'instar de Paolo Maldini (Italie), Juan Sebastian Veron (Argentine), Gaizka Mendieta (Espagne), Michael Ballack (Allemagne), Michael Owen (Angleterre), Ronaldo et Ronaldinho (Brésil), Ruud Gullit et Marco Van Basten (Pays-Bas), aux côtés des Tunisiens Tarak Dhiab et Chokri El Waer. Les stars âgées de moins de 45 ans participeront au tournoi avec leurs sélections en tant que joueurs, tandis que les autres seront désignés entraîneurs ou «ambassadeurs», précise la même source. Au premier tour, les sélections seront réparties en trois groupes de quatre. Le vainqueur final empochera la somme de 500.000 dollars, sachant que le montant total des prix s'élève à 1,5 millions de dollars.