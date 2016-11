GERNOT ROHR, SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA "On va aligner la meilleure équipe contre l'Algérie"

Deux cadres de la sélection nigériane évoluent à Chelsea, en l'occurrence Obi Mikel et Victor Moses, mais le conseiller technique des Green Eagles, Gernot Rohr, ne compte nullement adopter le dispositif tactique des Blues face à l'Algérie le 12 novembre prochain. «On ne jouera pas comme Chelsea contre l'Algérie. On n'aura peut-être pas besoin d'un ailier derrière. Sur les flancs, on a Ahmed Musa, Moïse Simon et Alex Iwobi. Victor Moïse en fait aussi partie», a annoncé Rohr sur le site nigérian Owngoalnigeria.com. «On va aligner la meilleure équipe dans ce match contre l'Algérie. On a l'intention de maintenir la plupart des joueurs qui ont débuté le match contre la Zambie. On va construire à partir de là», a ajouté le nouveau patron technique de la sélection nigériane, qui table sur trois victoires dans les trois premières journées des qualifications au Mondial 2018 dans la mesure où les Green Eagles vont également accueillir les Lions Indomptables du Cameroun après les Verts.