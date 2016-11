HUBERT VELUD, COACH DU TP MAZEMBE "Il faudrait faire attention aux attaquants du MOB"

En ballottage favorable après son nul en Algérie (1-1), le TP Mazembe prépare avec le plus grand sérieux la finale retour de la coupe de la CAF qui aura lieu aujourd'hui à Lubumbashi. Même si le résultat du match aller fait obligatoirement de Mazembe le favori de cette finale. Toutefois l'entraîneur français des Corbeaux, Hubert Velud ne veut pas entendre parler d'une tactique... défensive. «Je ne pense pas qu'on ait déjà vu le TP Mazembe jouer défensivement à domicile. Je serais prudent sur le déroulement de la rencontre à Lumbumbashi, car ce ne sera pas le même match qu'à Blida. En tout cas on ne sera pas prudent dans le jeu, car nous, on voudra faire la différence et gagner» a confié le technicien dans des propos relayés par RFI. D'ailleurs Hubert Velud n'y va pas par quatre chemins, la recette pour remporter la coupe de la CAF, il nous la donne. «Il faudra qu'on marque rapidement pour se mettre à l'abri, car le MOB reste une très belle équipe. Je les trouve en progrès par rapport à la phase de groupes.» Pour l'entraîneur français des Corbeaux, l'équipe algérienne ne manque pas de qualités, et c'est pour cela que le TP Mazembe doit s'en méfier. «Le MOB a des attaquants très mobiles avec des joueurs, qui permutent sans arrêt et qui lors de la récupération des ballons vont très vite vers l'avant. Ils sont très bons en contres. Ce n'est pas évident de gérer les remontées de balles rapides des joueurs algériens. Sur le premier match, ils ont manqué d'efficacité.»