LAKHDAR BELLOUMI "Si on impose notre style de jeu, on gagnera au Nigeria"

L'ancien meneur de jeu de l'EN, Lakhdar Belloumi, est convaincu que la victoire est à la portée des camarades de Slimani face au Nigeria le 12 novembre prochain à Uyo. «Si on impose notre style de jeu, on gagnera au Nigeria. Notre équipe est forte et unie. Avec un peu de volonté et de coeur, elle peut revenir du Nigeria avec les trois points de la victoire dans les bagages», a indiqué Belloumi sur le site officiel de la FIFA. «L'Algérie a une grande histoire dans le football. On a battu le Nigeria plus d'une fois. On les a battus chez eux en 1981 et en Libye en 1982. Je dis à Riyad Mahrez and Co que gagner le 12 novembre n'est pas impossible. Les Nigérians seront sous pression car ils vont jouer chez eux devant leurs fans», a ajouté le Ballon d'or africain de 1981 qui considère le nul contre le Cameroun comme un «accident de parcours». «Il ne faut pas oublier que le Cameroun a une grande équipe et une longue histoire en Coupe du monde. On ne les a jamais battus dans un match officiel. Il faut oublier ce faux pas et se concentrer sur le Nigeria pour avoir les trois points du match», a précisé le légendaire numéro 10 de l'EN.