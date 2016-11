LEICESTER CITY Slimani opérationnel contre West Bromwich

L'attaquant international algérien Islam Slimani qui a manqué les deux dernières rencontres de Leicester City à cause d'une blessure à l'aine, sera d'attaque à l'occasion de la réception de West Bromwich Albion aujourd'hui pour le compte de la 11e journée du championnat d'Angleterre (Premier League), selon l'entraîneur des Foxes Claudio Ranieri. «Je pense que Slimani est O.K. pour dimanche. Hier, nous avons fait une séance d'entraînement à Copenhague et samedi je vérifierai» a déclaré Ranieri lors d'un point de presse. Le buteur des Verts avait manqué le dernier match de Leicester en championnat contre Tottenham (1-1) disputé samedi dernier. Rétabli de sa blessure à l'aine, Slimani a été ménagé par son entraîneur Claudio Ranieri, qui n'a voulu «prendre aucun risque» avec le buteur des Verts lors de la rencontre contre Copenhague (0-0) mercredi soir. Slimani et Mahrez devraient rallier Alger demain pour entrer en stage avec la sélection nationale en vue de la rencontre face au Nigeria le 12 novembre à Uyo dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial-2018.