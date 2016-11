RAINFORD KALABA, ATTAQUANT DU TP "Il faut atteindre notre objectif"

Pour l'attaquant des Corbeaux, Rainford Kalaba, à part le titre continental, le Zambien vise le titre du meilleur buteur de la Coupe CAF édition 2016. «Je n'ai aucune pression avant cette finale. Etre meilleur buteur, si le TPM n'est pas champion, ne sert à rien. Il faut atteindre notre objectif pour que ce titre de meilleur buteur m'intéresse. Nous sommes un groupe solidaire, sur le terrain on a toujours travaillé pour gagner», a déclaré Rainford Kalaba sur le site du TP Mazembe. Auteur de six buts, l'international zambien est à deux doigts du sacre du meilleur buteur de la coupe de la CAF parce que ses concurrents directs Arsenio Sebastio Cabungula de GB Sagrada Esperança d'Angola (6 buts), Mohamed Nahiri du FUS de Rabat (5 buts) et Abbas Mohamed de Medeama SC (5 buts) ne sont plus en course.