LE RC RELIZANE INVAINCU DEPUIS SIX MATCHS Le Rapid sur une courbe ascendante

Par Bachir BOUTEBINA -

Le Tunisien Moez Bouakez, a fait chuter avant-hier à Relizane son ex-club, avec l'art et la manière, grâce à des joueurs qui continuent de crever le petit écran tous les week-ends.

Le dernier week-end a confirmé de manière incontestable le retour en force du RC Relizane, qui vient de glaner chez lui un second succès consécutif aux dépens de l'USM Bel Abbés, sur le score très logique de 2 à 0. Deux buts inscrits de très fort belle manière, respectivement à la 42ème mn par l'omniprésent Tebbi, puis à la 80ème mn, sous la forme d'un très magnifique retourné acrobatique, repris du pied gauche par le jeune très prometteur Benmokhtar.

Une deuxième réalisation du Rapid qui allait d'ailleurs faire soulever d'admiration comme un seul homme un stade Zouggari comble, et totalement sous le charme des Lions de la Mina. A l'image de Zidane tout simplement rayonnant en défense malgré ses 33 ans, l'actuel fidèle capitaine du RCR vit actuellement depuis six journées avec tous ses coéquipiers, des moments très forts, comme seul le football peut provoquer au sein de ce «petit» ténor de l'Ouest, et face auquel la prestigieuse Khedra de la Mekerra est tombée à son tour, sous le regard complètement impuissant et dépité du coach Chérif El Ouazzani.

Le Rapid qui reste désormais sur une série impressionnante, et sans précédent depuis l'entame du championnat en cours, de six matchs sans défaite, concrétisés par quatre victoires et deux nuls, et pas le moindre but encaissé en 540 minutes, force désormais l'admiration de tous. La plupart des consultants, et autres techniciens avérés, ne tarissent plus d'éloges sur le football pratiqué actuellement par les Benayad, Allag, Guebli, Anane, Meddahi, Mekkaoui, Tebbi, Aït Ferguène, et notamment ce jeune portier formé au Paradou AC, en l'occurrence Bousseder.

Le Rapid de Relizane n'est certainement pas un grand ténor de l'élite, mais son dernier retour en force a redonné vie à toute la Mina. Le RCR ira défier à Médéa l'OM, avant d'accueillir une certaine JS Kabylie que drive le Tunisien Hidoussi, le compatriote avéré de l'actuel coach des Lions de la Mina. Toujours dans l'Ouest, mais côté Sud, la JS Saoura qui marche très fort en ce moment, sa dernière victime en date a pour nom le Nasr d'Hussein Dey, qui a coulé avant-hier à Béchar sur le score de 2 à 1. Quant à la JS Saoura, depuis le retour au bercail du coach Khouda, les Djallit et consorts sont redevenus très conquérants, et le prochain hôte des gars de la Saoura qui a pour nom CA Batna devra vraiment sortir un grand match à Sefouhi.

Le RC Relizane et la JS Saoura ont complètement relancé la compétition, respectivement dans le bas du classement, et dans le haut du tableau. Le suspense est plus jamais d'actualité au sein de l'élite numéro une, et mention spéciale pour le fair-play qui a marqué les matchs ESS-MCO, CSC-JSK, RCR-USMBA et JSS-NAHD.



Nacional Madeira

Quatrième but de Hamzaoui

L'attaquant algérien, Okacha Hamzaoui, a inscrit son quatrième but en championnat du Portugal pour sa première saison en Europe, mais son équipe Nacional Madeira s'est inclinée sur le terrain de Guimaraes (2-1), avant-hier soir en ouverture de la 10e journée. Hamzaoui s'était notamment illustré le 24 septembre dernier en signant un triplé dans les bois de Feirense. Il n'a néanmoins plus marqué depuis. Le joueur de 26 ans avait rejoint Nacional cet été dans un transfert libre après l'expiration de son contrat avec le MO Béjaïa qui disputera dimanche la finale-retour de la Coupe de la Confédération africaine de football face au TP Mazembe (RD Congo). Hamzaoui compte six titularisations depuis qu'il a atterri à Madeira.