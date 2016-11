LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE: JS KABYLIE Hidoussi réanime les Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Les partenaires de Boulaouidet ont réussi à retrouver le chemin des victoires

Cette victoire des Kabyles face au CSC demande confirmation, lors de la prochaine journée contre l'autre ténor constantinois, en l'occurrence le DRB Tadjenanet.

Les Canaris du Djurdjura ont enfin renoué avant-hier à Constantine avec la victoire à laquelle ils n'avaient plus goûtée, depuis ce premier succès obtenu lors de la 2e journée, à Alger aux dépens du NAHD (1-0).

Trois points arrachés durant le temps additionnel contre un piètre hôte constantinois, tant les Sanafir de l'antique Cirta ont montré vendredi dernier sur leur pelouse habituelle du stade Hamlaoui, un terne visage, à l'image d'un Mourad Meghni peu en jambes, et sorti sur blessure.

La JS Kabylie entame ainsi sa nouvelle ère avec le Tunisien Hidoussi, par un succès tombé à pic pour les Canaris, et notamment pour Boulaouidet, qui ouvre enfin son compteur au terme de la 10ème journée de la Ligue 1 Mobilis.

Le Tunisien Hidoussi a donc réussi d'entrée sa nouvelle mission à la tête d'un ténor kabyle longtemps en proie au doute, et qui a réalisé ce dernier week-end une excellente opération face à un CSC qu'il avait déjà battu la saison écoulée sur le même score, sur cette même excellente pelouse Constantinoise, où le onze Kabyle a fait étalage d'un jeu de bonne facture. En se basant sur une organisation tactique presque sans faille, les camarades de Rial ont rarement été mis en danger par le CSC, et auraient même pu scorer à maintes reprises avant la pause.

Une première mi-temps qui s'est jouée sur un rythme très peu emballant, notamment du côté des Sanafir, et dont le portier Ghoul a vécu plusieurs chaudes alertes dans sa surface, mal exploitées par Ziaya. Mais après le retour des vestiaires, les Clubistes que drivait pour la dernière fois le duo Boussada-Brahimi, ont tenté en vain de porter le danger dans la surface kabyle, notamment en abusant de balles aériennes qui ont facilité la tâche au solide duo Rial-Berchiche, devant un Aoudia trop esseulé en pointe. Il n'en demeure pas moins que Hidoussi qui avait suivi de bout en bout les débats pratiquement debout, avait réellement senti les Canaris capables d'arriver à leur fin, en décidant de jouer carrément la carte de l'offensive, en incorporant coup sur coup, Djerar, le jeune prometteur Benabou, et notamment Boulaouidet.

Plus tranchante en attaque, la JSK allait bénéficier en fin de rencontre d'un coup-franc exécuté avec brio par l'inévitable Ali Rial, mais pour le plus grand dam de l'emblématique capitaine des Canaris, le ballon percutait la transversale du keeper Nadjib Ghoul. Est-ce que la malchance allait une fois de plus poursuivre les coéquipiers du portier kabyle Asselah, ou bien le contraire, lorsque l'arbitre ajoutait 5 minutes de temps additionnel?

Un temps mort durant lequel tout le stade Hamlaoui allait retenir son souffle, avant de voir Boulaouidet prendre de vitesse la défense Clubiste, éviter la sortie de Ghoul, et pousser le cuir dans la cage vide des Sanafir.

La JSK crucifiait ainsi le CSC pour glaner enfin un succès fort mérité, et surtout intelligemment conçu sous la houlette du Tunisien Hidoussi qui jubilait sur le coup, avant de déclarer aux médias que certes son équipe s'était finalement imposée mais que désormais un grand travail l'attendait avec les Canaris du Djurdjura.

Il est vrai que cette victoire des kabyles demande confirmation, lors de la prochaine journée contre l'autre ténor constantinois, en l'occurrence le DRB Tadjenanet. Est-ce réellement le renouveau tant attendu des Canaris du Djurdjura, et surtout le déclic tant espéré sous la direction du coach Hidoussi?

Réponse dans les prochaines semaines, puisque le nouveau patron technique de la JSK, a demandé une quinzaine de jours, avant de parler réellement de véritable retour aux premières loges des Canaris kabyles.

Côté clubiste, le nouveau coach des Sanafir, en l'occurrence l'Espagnol Miguel Angel Vicario, entame sa mission avec le CS Constantine dans un contexte très difficile, d'autant plus que le ténor de l'Est se déplacera le prochain week-end à Bologhine, pour y affronter le MC Alger. Et quand les Sanafir ne gagnent plus, cela se ressent drôlement dans l'ancestrale ville des Ponts.