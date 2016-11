COUPE DE LA CAF: TP MAZEMBE-MO BÉJAÏA (FINALE RETOUR-15H30) Les Crabes croient à la baraka de Yemma Gouraya

Par Boualem CHOUALI -

Les joueurs veulent refaire le coup de l'EST et du FUS à Lubumbashi, or il faudrait une immense hargne pour vaincre les Corbeaux chez eux.

Les Vert et Noir de Yemma Gouraya, qui se trouvent depuis jeudi dernier à Lubumbashi, tenteront de réaliser leur rêve aujourd'hui, à l'occasion de la finale retour de la coupe de la CAF face au TP Mazembe. Une deuxième manche qui se jouera aujourd'hui à 14h30 (15h30 heure algérienne), et qui constituera incontestablement le plus grand rendez-vous de l'Histoire des gars de Béjaïa.

La bande à Nacer Sendjak, qui n'a pu faire mieux que de se contenter d'un match nul, un but partout, lors de la finale aller en coupe de la CAF au stade Mustapha-Tchaker de Blida, tentera de refaire le coup de l'ES Tunis et du FUS de Rabat, en allant chercher un exploit en terre congolaise. Une mission qui s'annonce des plus difficiles pour les partenaires de Yaya, mais loin d'être impossible.

Les joueurs, qui reconnaissent avoir raté une aubaine en or de l'emporter avec un large score à l'aller, se disent néanmoins prêts à relever le défi pour faire rentrer le MOB, le seul représentant du football national en compétition internationale, dans l'histoire du football africain. Tout le monde estime que le MOB peut graver son nom en lettres d'or sur le registre de la CAF. «Ce sera une rencontre très difficile. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est qu'on soit dans notre jour dimanche prochain sur la pelouse de Lubumbashi.

En ce qui nous concerne on fera le maximum pour être à la hauteur des attentes, et pourquoi pas revenir avec le trophée qui fera date dans l'histoire du club, du football national et africain...c'est notre souhait le plus cher nous les joueurs», une déclaration du keeper Rahmani faite juste avant l'envol de l'avion spécial du MOB à destination de Lubumbashi.

Une déclaration que partage toute la délégation des Vert et Noir. En dépit du résultat technique favorable aux Congolais qui recevront les Crabes chez eux, Nacer Sendjak estime que rien n'est encore joué, malgré le nul assez frustrant concédé à Mustapha-Tchaker: «C'est vrai que le nul ne nous arrange pas, mais rien n'est encore perdu pour nous. Nous avons encore une deuxième manche à jouer. Je pense que la pression sera beaucoup plus du côté du TP Mazembe qui ne veut pas raté cette occasion d'enregistrer une autre consécration et enrichir par la même son palmarès. C'est dire que devant la meilleure équipe d'Afrique, nous n'avons absolument rien à perdre, bien au contraire, nous avons tout à gagner» a laissé dire le coach des Crabes avant d'ajouter: «il est vrai que le TP Mazembe est le favori des pronostics, mais le ballon est rond, et le football est loin d'être une science exacte.

La coupe n'est pas acquise pour eux, il reste encore 90' à jouer aussi bien pour eux que pour nous. On l'a déjà fait face au FUS de Rabat en demi-finale au moment où peu de gens croyaient en nos chances, donc l'espoir est permis, on tentera de refaire le même coup chez eux. Je compte beaucoup sur la détermination de mes joueurs et surtout leur volonté de bien faire».

Les Crabes, qui ont regagné Lubumbashi par un avion spécial grâce à la contribution de la LFP et de la FAF, se sont entraînés hier à l'heure du match sur la pelouse du stade de Lubumbashi, avant de retrouver aujourd'hui la redoutable équipe du tout puissant Mazembe qui tentera de prouver qu'il porte bien son nom de tout-puissant.

Enfin, il est important de noter l'absence de deux joueurs titulaires du côté du MOB, en l'occurrence le défenseur Ben Melouka et Lakhdari, le premier suspendu pour cumul de cartons et l'autre toujours aux soins de sa blessure.