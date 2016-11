LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : NA HUSSEIN DEY Le Nasria a perdu de sa verve

Par Saïd MEKKI -

Les Sang et Or n'arrivent toujours pas à sortir de la zone des turbulences

Après la défaite avant-hier face à la JS Saoura (2-1), et avec quatre défaites consécutives dont deux avec Alain Michel, le NAHD n'arrive toujours pas à arracher le moindre point depuis la 6e journée du championnat.

En effet, depuis sa victoire lors de la 6e journée du championnat à domicile face au CA Batna (2-0), les Sang et Or n'ont plus arraché le moindre point, mais plutôt aligné des défaites au nombre de quatre face à l'Olympique de Médèa (2-1), au MC Oran (1-0), à l'ES Sétif (0-2) et la dernière face à la JS Saoura (2-1).

Les fans de l'équipe ne cessent de fustiger les joueurs tout en fondant de grands espoirs avec le nouveau coach Alain Michel d'autant que le prochain match des Sang et Or est un derby qui les mettra aux prises contre leurs voisins tout proches, du CR Bélouizdad. Ironie du sort, il s'agit de l'ex-équipe d'Alain Michel. Encore faut-il rappeler que le technicien français Alain Michel est devenu le 24 octobre dernier nouvel entraîneur du NA Hussein-Dey en remplacement de Youcef Bouzidi, limogé.

Cette nomination de Alain Michel est intervenue deux jours après le limogeage de Bouzidi à l'issue de la défaite concédée en déplacement face au MC Oran (1-0) dans le cadre de la 8e journée du championnat, un revers qui a fait scotcher les «Sang et Or» à la 6e place avec 11 points.

De son côté, Alain Michel qui dirigeait jusque-là la barre technique du CR Belouizdad, a connu le même sort que Bouzidi, suite à la surprenante défaite essuyée par le Chabab à la maison face à l'USM Bel-Abbès (1-0), la deuxième de rang concédée au stade du 20-Août 1955 après celle face au CS Constantine (2-1).

La situation est vraiment compliquée au sein de l'équipe nahdiste bien que pour le dernier match, le coach Alain Michel a enregistré la défection de pas moins de quatre éléments importants de son effectif à savoir El Orfi, Ghazi, Benamara et Abid. De plus, le nouveau coach du NAHD a eu une altercation avec son joueur Benyahia qui avait fondé grand espoir de disputer ce match contre la JSS avant de constater qu'il n'est pas dans la liste. Alain Michel ne voulait pas compliquer la situation de son joueur qui revient tout juste de blessure au niveau des ligaments croisés. Mais le joueur a refusé un tel état de fait... Or, les dirigeants du NAHD et le staff technique des Sang et Or ont programmé un stage en Tunisie pour la trêve au moment où les Verts devraient disputer leur match des qualifications au Mondial 2018 le 12 novembre en cours face au Nigéria. Mais, ce stage pour régler quelques défauts de l'équipe ne peut avoir lieu dans la mesure où la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de ne point effectuer d'arrêt du championnat lors de la prochaine date FIFA.

La LFP a publié le programme de la 11e journée du championnat qui s'étalera sur trois jours (10, 11 et 12 novembre). Ce qui oblige donc le staff technique et à sa tête le principal responsable, Alain Michel de se contenter du travail quotidien pour préparer le prochain derby d'importance pour que l'équipe évite de tomber dans le doute. Il faut reconnaître que depuis l'intersaison, le NAHD n'a pu vraiment retrouver ses marques surtout après une belle saison 2015-2016.

En effet, faut-il pour cela rappeler que le Nasria a été finaliste malheureux de la précédente édition de la coupe d'Algérie face au MCA (1-0). Et justement à ce propos, il faut rappeler également que le NAHD représentera l'Algérie à la nouvelle formule de la Coupe arabe des clubs, dont la phase finale se tiendra en Egypte du 21 juillet au 5 août 2017.

Alain Michel doit donc lutter contre le temps puisqu'il ne lui reste pas beaucoup avant d'affronter le CRB dans ce derby où les fans du NAHD attendent beaucoup de leurs joueurs pour ne pas dire veulent une victoire pour reprendre confiance.

Pour les joueurs et Alain Michel la pression est déjà bien ressentie d'autant plus qu'un autre faux pas enfoncerait l'équipe dans un doute et donc une situation bien dangereuse...