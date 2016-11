AVANT SON MATCH RETARD FACE AU MOB Le Doyen à une victoire du fauteuil de leader

Le MC Alger, conduit par son nouvel entraîneur Kamel Mouassa, a réalisé une bonne opération avant-hier, en allant gagner chez le DRB Tadjenanet (1-0), au moment où son rival de toujours, l'USM Alger s'est inclinée (2-0) contre l'USM El Harrach, dans le derby disputé au stade du 5-Juillet, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis. Le but du Doyen a été inscrit par Nekkache (35'), permettant à son équipe de hisser à la 4e place, avec 17 points, mais aussi de se racheter de sa défaite contre l'USM Alger (2-0), en Supercoupe d'Algérie.

Le succès du MCA a été cependant entaché d'une erreur d'arbitrage, car le DRBT aurait dû bénéficier d'un penalty à la 68e minute, et qui aurait peut-être pu changer la donne. Le gardien Chaâl a en effet commis une faute flagrante sur l'attaquant Si-Amar, mais l'arbitre Zouaoui a jugé qu'il s'agissait plutôt d'une simulation.

Ainsi, il a non seulement refusé de siffler le penalty, mais il a sanctionné Si Amar d'un avertissement pour simulation.

Une erreur d'appréciation ayant provoqué une vive colère chez le DRBT, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, ce qui a généré un arrêt de jeu de plusieurs minutes.

De son côté, le CR Belouizdad a stoppé l'hémorragie après trois défaites consécutives, en faisant match nul (1-1) contre l'Olympique de Médéa. Sid Ali Yahia-Chérif (41') ayant répondu à une ouverture précoce de Lemhane (5') pour l'OM. Vendredi, c'est la JS Kabylie qui avait réussi une très bonne affaire en allant gagner (1-0) chez le CS Constantine, au moment où le RC Relizane a quitté provisoirement la dernière place du classement, en battant l'USM Bel-Abbès (2-0). De son côté, la JS Saoura a confirmé son réveil après une entame de saison difficile, en dominant le NA Hussein Dey (2-1) grâce à Djallit et Hamia. Un nouveau succès à domicile pour les gars de Béchar, grâce auquel ils se hissent à la 5e place.

En revanche, le NAHD enregistre sa troisième défaite de rang et la seconde sous la conduite du nouvel entraîneur, Alain Michel.