CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL 12 confirment leur participation dont le GSP

Douze clubs ont confirmé leur participation au championnat arabe des clubs champions de basket-ball (messieurs), organisé par l'Etoile du Sahel (Tunisie) du 10 au 20 novembre, dont le représentant algérien le GS Pétroliers (vice champion arabe). Les clubs ayant confirmé leur participation sont: l'Etoile du Sahel (tenante du titre), DS Grombalia (Tunisie), Al-Ittihad et Ahly Benghazi (Libye), Sporting Club d'Alexandrie (Egypte), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Minaa (Irak), Al-Sib (Oman), AS Salé (Maroc), Al Gharafa (Qatar), Arriadhy (Liban) et GS Pétroliers (Algérie).

Le GSP a pris part récémment au 26e tournoi amical Houssam Eddine Harriri disputé au Liban. Les Algérois ont été éliminés dés la phase des poules, en concédant trois défaites, respectivement face aux Tunisiens de l'ES Sahel, (72-61), les Libanais d'Homentmen (86-73), et Byblos (95-68).

Le président de la section basket-ball de l'ES Sahel, Mehdi Lajimi, a indiqué que les règlements de la compétition autorisent chaque pays à aligner deux représentants et au club organisateur d'inviter deux équipes, précisant que l'Etoile du Sahel a choisi d'inviter l'équipe libyenne de Ahly Benghazi, alors que des contacts sont en cours pour désigner le deuxième invité parmi Al Hikma (Liban) et Errayane (Qatar).

Le tirage au sort de la compétition aura lieu le 8 novembre au siège de l'Etoile du Sahel, à partir de 18h.

Tous les matchs se dérouleront à la salle olympique de Sousse.