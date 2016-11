CHAMPIONNAT NATIONALE UNE A DE VOLLEY-BALL (MESSIEURS) La 1ère étape fatale au NRBB Arréridj

Le NR Bordj Bou Arréridj, auteur du doublé coupe-championnat d'Algérie de volley-ball (messieurs) lors de la saison 2015-2016, a mal entamé le nouvel exercice, en ne parvenant pas à se qualifier pour la 2e phase, au terme de la 1ère phase de la Nationale Une A, disputée du 3 au 5 novembre.

Faisant partie du groupe A domicilié à Aïn Azel, les champions en titre se sont contentés de la 3e place qui les envoie en poule 2, après avoir concédé deux défaites devant l'OMK El-Milia et le RC M'Sila sur le même score (3-1) qui arrachent les deux places qualificatives pour la 2e étape.

A l'issue de ce 2e tournoi qui se jouera en phase étalée (aller-retour, 14 journées), seul le 1er de la poule B accédera en poule A, en prévision de la troisième et dernière phase prévue en tournois.

Cette dernière étape regroupera l'ensemble des équipes participantes au championnat avec un système accession-relégation après chaque tournoi pour les quatre poules et qui a été appliqué la saison dernière.

Pour cette 1ère étape, quatre équipes ont fait le plein en remportant leurs trois matchs.

Il s'agit de l'OMK El-Milia (poule A), du GS Pétroliers (B), du PO Chlef (C) et de l'ES Sétif (D).

Le championnat national (messieurs) reprendra ses droits le 18 novembre prochain. Composition des deux poules de la 2e phase:

Poule 1: OMK El-Milia - RC M'sila - GS Pétroliers - ES Tadjenanet - PO Chlef- MB Béjaïa - ES Sétif - WA Tlemcen.

Poule 2: NRBB Arréridj - JSC Ouled-Adouane - NC Béjaïa - ASV Blida- MCB Laghouat - WO Rouiba - EF Aïn Azel et O El-Kseur.