COUPE D'ALGÉRIE 2016-2017 Les qualifiés aux 32es de finale

Les 64 équipes qualifiées aux 32es de finale de la coupe d'Algérie, saison 2016-2017, à l'issue du dernier tour régional disputé ce week-end:

Ligue 1: USMA, MCO, ESS, MCA, JSS, CSC, USMBAbbès, JSK, OM, CAB, NAHD, DRBT, USMH, RCR, CRB, MOB.

Ligue 2: MCS, ASMO, JSMB, PAC, ASO, USMB, MCEE, CRBAF, USB, CABBA.

Amateur: US Tébessa, ES Guelma, USM Annaba, MB Hassasna, MC Mekhadma, OM Arzew, ES Mostaganem, RCB Oued R'hiou, US Béni Douala, RC Kouba, HB Chelghoum Laïd, US Chaouia, USM Khenchela, NC Magra, SCM Oran.

Inter-régions: AS Bordj Ghedir, Nasr El-Fedjoudj, FCB Frenda, IS Tighennif, CRB Hennaya, IRB El-Kerma, ORB Oued Fodda, ES Berrouaghia, MB Oued Sly, IRB Aïn Lahdjar, ES Bouakeul, JS Azzazga, NT Souf.

>Régionale: NRB Bouchegouf (Ligue d'Annaba), DRB Staouéli, EC Oued Smar, E Sour Ghozlane, NR Dely Ibrahim (Ligue d'Alger), CAM Skikda, CRB El Milia (Ligue de Constantine), JSB Sidi Bouaziz, A Sidi Mahdi (Ligue de Ouargla), IRBEl Hadjar (Ligue de Annaba).

Ndlr: Le tirage au sort des 32es de finale aura lieu le dimanche 13 novembre.