PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Le Zimbabwe s'impose face à la Zambie

La sélection zimbabwéenne, premier adversaire de l'Algérie dans le groupe B de la coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon (14 janvier-5 février) s'est imposée samedi à Harare face à la Zambie (1-0) en match amical. L'unique but de la partie a été inscrit par Teenage Hadebe à la 54e minute de jeu. La sélection du Zimbabwe a pris part à cette rencontre avec une équipe composée uniquement de joueurs locaux. Les «Warriors» disputeront un second test amical le 13 novembre face à la Tanzanie. Outre le Zimbabwe et l'Algérie, le groupe B de la CAN 2017 est composé également de la Tunisie et du Sénégal. Le Zimbabwe devrait également donner la réplique à l'Egypte en janvier, soit à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2017. Le Zimbabwe, dont ce sera la troisième participation à la CAN après les éditions de 2004 et

de 2006, ouvrira le bal le 15 janvier prochain face à l'Algérie au stade de Franceville (17h algériennes).