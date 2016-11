RALLYE RAID D'ALGÉRIE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL SPORT» Large domination des Italiens

Les pilotes italiens ont outrageusement dominé la 2e édition du rallye raid d'Algérie «Challenge Sahari International» clôturée avant-hier à Ghardaïa, en signant une double victoire (auto / moto) après 5 étapes disputées du 1er au 5 novembre sur une distance globale d'environ 1500 km, entre sable et bitume. Mariano Mutti, qui a pourtant concouru sans co-pilote, a remporté le rallye auto en 23h 17min et 54sec, suivi de ses compatriotes Roberto Tonetti et Roman Aguilera, en 24h 02min et 35sec, au moment où les frères algériens Abderrahmane et Allal Gueddouda ont pris la 3e place, en 28h 30min et 27sec. Quant au rallye moto, il a été remporté par l'Italien Marco Iob, en 19h 32min et 41sec, suivi de ses compatriotes Gabriele Minelli et Diego Marchesini qui ont pris les 2e et 3e places, respectivement en 20h 29min 29sec et 21h 04min 05sec. Ce large succès confirme la suprématie des pilotes italiens sur ce genre de compétitions, car habitués à briller tout autant dans d'autres courses auto / moto, comme le rallye des Pharaons, en Egypte. Les lauréats de cette 2e édition du rallye raid d'Algérie devaient recevoir leurs prix respectifs hier soir, au retour de Ghardaïa où s'était déroulée avant-hier la 5e et dernière étape de course. La cérémonie devait avoir lieu au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales à Souïdania (Alger).