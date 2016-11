COUPE DE LA CAF 2016 : TP MAZEMBE 4 - MO BÉJAÏA 1 (FINALE RETOUR) Les Corbeaux dévorent les Crabes

Par Lounès MEBERBECHE -

Le miracle n'a finalement pas eu lieu hier à Lubumbashi, à l'occasion de cette finale retour entre le TP Mazembe et le MOB qui s'est incliné 4-1. Les Béjaouis ne peuvent qu'être fiers de leur équipe pour cette participation historique.

Stade du TP Mazembe à Lubumbashi. Affluence nombreuse. Arbitrage de Malang Diedhiou, assisté de Djibril Camara et El Hadji Malick Samba (trio sénégalais).



Buts: Bokadi (7'), Kalaba (43', 62'), Bolingi (77') TP Mazembe. Khatir 74') MOB.

Avertissements: Issama (47'), Bolingi (81') TP Mazembe. Athmani (58') MOB.



TP Mazembe: Gbohouo, Coulibaly, Luyindama, Issama, Sinkala, Bokadi, Adjei Nii (Koffi 75'), Asante (Traoré 70'), Kalaba (Kanda 84'), Assalé, Bolingi.

Entraîneur: Hubert Velud.



MO Béjaïa: Rahmani, Salhi, Bentayeb (Belkacemi 66'), Baouali, Khadir, Sidibé, Ferhat (Yesli 60'), Rahal, Betrongal, Athmani, Yaya.

Entraîneur: Nacer Sendjak.



Les Corbeaux entameront cette seconde finale très en verve comme en témoignent les premiers assauts des protégés de Hubert Velud. La première alerte sera tout de même pour le MOB en faveur de Yaya à la 5e minute, mais ce dernier n'arrivera pas à redresser son tir. A la 7e minute, les Congolais parviendront à débloquer le compteur buts suite à un coup franc bien botté par Assalé, Bokadi surgit au second poteau pour tromper Rahmani. Pendant toute la première demi-heure de jeu, les partenaires de Assalé poussaient pour tenter de tuer le match. Quant aux joueurs du MOB, ils ont tenté de repartir après ce premier but encaissé très tôt, mais timidement, à l'image du centre de Rahal dans la surface qui ne trouvera personne. L'attaque du TP demeure très dangereuse comme ce fut le cas suite à cette incursion de Kalaba à la 14e minute, ce dernier lança Assalé, mais a failli achever les Mobistes. Ce même foudroyant Kalaba reviendra à la charge à la 16e minute; lorsqu'il réussira à dribbler deux joueurs et placer un tir croisé, Rahmani dégage en corner. Les Vert et Noir réagiront à la 20e minute par des tentatives individuelles comme ce fut le cas avec Yaya sur un coup franc direct de celui-ci des 20 mètres, bien capté par le keeper Gbohouo. Le train offensif du Mazembe reprendra son chemin dès la 25e minute par Assalé, lancé par Kalaba, sort derrière le défenseur Bentayeb et contrôle de la poitrine pour aller défier Rahmani, ce dernier sort le cuir en corner sur un tir à ras de terre.

Le corner suivant est botté par Kalaba qui trouve Luyindama, ce dernier place une tête en force, mais Rahmani réalise un arrêt spectaculaire. Les assauts des Congolais s'enchaînent face à des Mobistes loin d'être des foudres de guerre. Le centre de Issama à la 29e minute trouve la tête de Bolingi qui passe juste au-dessus de la barre transeversale. Après avoir laissé passer l'orage, les Mobistes tentent de réagir mais timidement sur des balles arrêtées, cependant aucune d'entre elles n'a souri aux Crabes. On jouait la 43e minute lorsque l'inarrêtable attaquant zambien Kalaba réussit à doubler la mise après une longue balle renvoyée, l'attaquant du TP sans contrôle trouve le petit filet de Rahmani d'une frappe puissante. Les Mobistes semblaient dépités et complètement effondrés après ce premier half avant de rentrer aux vestiaires la tête baissée. Après la pause citron, les Congolais poursuivaient leur totale domination et auraient pu aggraver la marque comme en témoigne cette tête rageuse de Luyindama qui, à la 50e minute, est monté sur un corner et a failli tripler la marque. Ce même Luyindama a failli tromper son propre gardien à la 56e minute, suite au centre tir de Yaya, le défenseur congolais renvoie la balle dans les décors. Les Vert et Noir n'arrivaient pas à revenir dans le match ni même créer le danger dans le camp congolais.

Le TP Mazembe parviendra à tuer le match et s'assurer au passage définitivement le trophée à la 62e minute lorsque le redoutable Kalaba parvient à inscrire un doublé suite à une accélération sur le flanc gauche avant de placer un tir croisé hors de portée de Rahmani. Les changements de Sendjak, avec l'entrée de Yesli et de Belkacemi ne changeront rien à l'addition de ce match. Les Crabes parviendront à réduire le score à la 74' par le biais de Khatir sur un service de Yaya.

Mais les Corbeaux ne laisseront aucun espoir aux Béjaouis en inscrivant un 4e but à la 77e minute par l'entremise de Bolingi sur un service de Kalaba et qui vient achever donc le rêve des Vert et Noir.

En raflant cette coupe de la CAF avec beaucoup de mérite, le TP Mazembe confirme sa suprématie dans le continent africain, dominant les compétitions inter-clubs avec un 7e sacre en 10 ans.