GRAND PRIX D'ÉQUITATION À MOSTAGANEM Le Saoudien Alsharbatly remporte le trophée

Le ministre Ould Ali était présent lors de la cérémonie de clôture

La deuxième phase de la quatrième édition «Algerian Equestrian Tour» du concours international de saut d'obstacles 1 et 3 étoiles (2-5 novembre) a regroupé près de 30 cavaliers et cavalières de 25 pays.

Le cavalier saoudien Abdullah Alsharbatly montant «Woulon L» a remporté le Grand Prix «CSI 3W» du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avant-hier au club équestre «Haras Hocine El Mansour» de la commune de Kheireddine (Mostaganem) au terme de la 2e phase de la 4e édition «Algerian Equestrian Tour» du concours international de saut d'obstacles 1 et 3 étoiles.

Le Prix doté de 62.000 euros a été remis par le ministre d'Etat, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali. Ont assisté également à cette cérémonie, le président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf, le président de la Fédération équestre algérienne (FEA), Mohamed Zoubir Metidji, le directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, Mohamed Habib et l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié. A l'occasion, M. Ahmed Ouyahia a remercié, au nom du président de la République, le président de la FEA, Mohamed Zoubir Metidji et le propriétaire du club organisateur, Metidiji Hocine Mansour pour la bonne organisation de cette compétition, ajoutant que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika est très content d'attribuer son parrainage à cette manifestation sportive. Pour sa part, le gérant du club «Haras Hocine El Mansour» de Kheireddine, Metidji Hocine Mansour, a offert un cheval au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. D'autre part, l'heureux vainqueur du concours, le cavalier saoudien Abdullah Alsharbatly a exprimé sa joie de remporter ce prix pour la deuxième fois consécutive, son admiration pour l'Algérie et sa volonté de participer à cette compétition chaque année. Le Grand Prix du président de la République, ouvert à toutes les catégories et chevaux âgés de six ans et plus sur des obstacles de 1,50 mètre, a mis en lice 17 cavaliers et cavalières dont six Algériens.

La deuxième phase de la quatrième édition «Algerian Equestrian Tour» du concours international de saut d'obstacles 1 et 3 étoiles (2-5 novembre) a regroupé près de 30 cavaliers et cavalières de 25 pays dont l'Algérie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Arabie saoudite, l'Australie, la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc et la Tunisie.

Le programme de ce tournoi ouvert à toutes les catégories et chevaux de six ans et plus a comporté 15 épreuves dont trois Grands Prix sur des obstacles de 1,10 à 1,50 mètre.

Pour rappel, quelque 150 cavaliers et cavalières de 25 pays ont pris part à la première phase de cette édition du 26 au 29 octobre dernier à Mostaganem. Le programme de cette phase ouverte à toutes les catégories et chevaux a comporté 15 épreuves dont deux Grands Prix et une autre pour le classement de la Fédération internationale d'équitation sur des obstacles de 1,10 à 1,45 mètre.

Les deux phases de la 4ème édition du concours ont été initiées par le club équestre «Haras Hocine El Mansour» de Mostaganem en collaboration avec la Fédération équestre algérienne et la Fédération internationale d'équitation.