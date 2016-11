LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : RETOUR SUR LE DERBY USMA-USMH El Harrach vole la vedette à Soustara

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Rouge et Noir sont tombés sur un sacré onze harrachi, qui a eu le grand mérite de jouer un cran nettement au-dessus d'un adversaire usmiste, tout simplement méconnaissable.

La réouverture avant-hier après-midi du mythique stade olympique du 5-Juillet, coïncidait pour la circonstance avec le déroulement du derby USMA-USMH. Une rencontre que nous avions qualifiée dans ces mêmes colonnes, avant son déroulement, de véritable match des extrêmes entre les gars de Soustara et ceux d'El Harrach. Deux ténors que tout séparait à plusieurs niveaux, et notamment au classement.

Les Rouge et Noir faisaient effectivement figure de favoris en puissance devant les Jaune et Noir. Mais sur le terrain, le vainqueur de la Supercoupe 2016 a appris à ses dépens, que les Harrachis étaient parfois capables du meilleur, notamment chaque fois qu'ils affrontaient des ténors avérés comme l'USMA. Il est vrai que le staff technique usmiste composé du trio Aksouh-Belkacemi-Masmoudi a cru bon d'aligner un onze usmiste presque identique à celui qui venait de battre quelques jours plus tôt le MCA. Comme le dit si bien le vieil adage: «On ne change pas une équipe qui gagne.» Mais le football n'est point une science exacte, et un match ne ressemble jamais au suivant. Résultat des courses: Les Rouge et Noir sont tombés sur un sacré onze harrachi, qui a eu le grand mérite de jouer un cran nettement au-dessus, d'un adversaire usmiste, tout simplement méconnaissable.

Totalement incapables de hausser réellement le ton, les camarades de Koudri se sont souvent emmêlé les pinceaux, avant de se laisser surprendre à la 38e mn, lorsque Mellal se jouait avec culot de la défense usmiste, avant de placer un tir croisé sur lequel le portier Mansouri avait mal apprécié la trajectoire.

Les poulains de Boualem Charef, étaient bel et bien plus prompts que les Rouge et Noir, et profitaient à chaque fois des larges couloirs laissés par une défense usmiste.

La paire centrale Chafaï-Benyahia, ainsi que les latéraux Meftah et notamment Abdellaoui, subissaient sans cesse l'ascendant des Harrachis, alors que l'attaque algéroise composée du trio Méziane-Andria-Bouderbal, était hors coup. Pour corser le tout, le jeune milieu de terrain récupérateur Belahcène qui était associé pour la première fois à Koudri, n'a jamais su remplir correctement son rôle, en l'absence du duo Benkhemassa-Benguit.

A court d'imagination, les gars de Soustara ont perdu leur football habituel, en balançant moult ballons aériens, qui ont permis au gardien harrachi Zeghba de passer un après-midi des plus tranquilles au 5-Juillet.

Le naufrage collectif des Rouge et Noir s'est finalement concrétisé au tableau d'affichage, par un second but harrachi, inscrit dans le temps additionnel avec beaucoup de maîtrise par Younès, comme pour symboliser toute l'impuissance d'un ténor usmiste, battu sur tous les plans.

L'USMA perd ainsi son second match d'affilée, le troisième depuis l'entame du champion, et voit surtout son statut désormais plus que jamais menacé par plusieurs ténors, à leur tête le MC Oran, prochain hôte des protégés du nouveau coach usmiste, en l'occurrence le Belge Paul Put.

Côté harrachi, grâce à ce dernier succès, les poulains de Charef ne sont plus relégables, et peuvent envisager sous de meilleurs auspices la prochaine visite à El Harrach de l'ES Sétif.

Signalons enfin que Youcef Belaïli dont la suspension en cours prendra finalement fin en septembre 2017, l'attaquant oranais aurait fait le choix de revenir au MC Oran avec lequel il vient de fêter la naissance de son premier enfant, et aurait ainsi décidé de relancer sa carrière auprès des siens. Une nouvelle qui pourrait être très mal accueillie par de nombreux usmistes.