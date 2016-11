DÉBUT DU STAGE DE L'EN AUJOURD'HUI À SIDI MOUSSA Déjà des tracas pour Leekens

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN est sommé de trouver la bonne formule pour aller chercher une victoire face au Nigeria

Le sélectionneur des Verts et son staff se sont réunis plusieurs fois pour préparer ce match contre le Nigeria. Ils ont concocté un programme bien étudié avec cinq séances d'entraînement à Alger avant le déplacement à Uyo.

La sélection nationale, dont le stage a débuté hier avec l'arrivée de la première vague des joueurs, effectuera aujourd'hui une première séance de décrassage, histoire de récupérer après les efforts fournis par certains d'entre eux avec leurs clubs respectifs. Et ce n'est qu'à partir de demain que les choses les plus importantes débuteront avec une première séance d'ordre technique. Et là, il faut noter que le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge George Leekens est déjà confronté à certaines incertitudes dans la mesure où, d'une part, il a enregistré plusieurs défections pour blessures depuis l'annonce de sa première liste de 18 joueurs évoluant à l'étranger comme Adam Ounas et ensuite par le fait que plusieurs sont encore sous le coup des blessures dont Nabil Bentaleb, Rachid Ghezzal et Islam Slimani. De plus, Leekens sait très bien que certains joueurs manquent terriblement de compétition en cette période de l'année, à savoir M'Bolhi, Mandi, Guedioura, Belkaroui, Brahimi et Feghouli. La tâche du staff technique s'annonce donc très difficile afin de préparer ses 23 éléments à ce déplacement périlleux au Nigeria.

Ainsi, le 3 novembre dernier, Georges Leekens a complété sa liste des 23 joueurs en faisant appel à six autres joueurs pour ce match face au Nigeria, le 12 novembre à Uyo pour le compte de la deuxième journée des qualifications africaines au Mondial 2018 (groupe B). Il s'agit de Mehdi Tahrat (Angers), Sofiane Hanni (Anderlecht), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Houari Ferhani (JS Kabylie), Malik Asselah (JS Kabylie) et Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa).

Dans cette liste, on rappelle bien le retour des défenseurs Aïssa Mandi (Réal Betis), Hichem Belkaroui (ES S Tunis), ainsi que du milieu de terrain Nabil Bentaleb, très en verve avec sa nouvelle équipe allemande de Schalke 04. Le milieu de terrain Adam Ounas (Bordeaux), qui avait décidé de défendre les couleurs nationales après avoir évolué dans les sélections françaises de jeunes catégories, figurait dans cette liste pour la première fois, avant qu'il ne soit dispensé du rendez-vous d'Uyo à cause d'une blessure. Il a été remplacé par Hanni.

Ce match contre le Nigeria est d'importance primordiale pour les Verts dans cette course vers la qualification au prochain Mondial russe dans la mesure où, à l'issue de la première journée des qualifications, le Nigeria est leader du groupe B grâce à sa victoire contre la Zambie (2-1) à Ndola, devançant l'Algérie et le Cameroun (1 point chacun).

Leekens et son staff se sont réunis plusieurs fois pour préparer ce match contre le Nigeria. Ils ont donc bien concocté un programme bien étudié avec pas moins de cinq séances d'entraînements à Alger avant le déplacement au Nigeria. Et justement à ce propos, les Verts quitteront Alger le 10 novembre en direction de la ville d'Uyo (Nigeria) qui abritera le match. Le déplacement se fera à bord d'un avion spécial de la compagnie Air Algérie.



Ghezzal incertain contre le Nigeria

L'attaquant international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, touché avant-hier soir à l'aine, est incertain de participation au match de samedi face au Nigeria, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Le frère cadet de l'ex-international algérien, Abdelkader Ghezzal, s'est blessé lors de la 12e journée de Ligue 1 française qui a vu son équipe l'emporter (2-1) face au Sporting Club de Bastia, grâce notamment à un penalty obtenu par le jeune Algérien et transformé par le capitaine Alexandre Lacazette (37'). Ghezzal a été touché à la 68e minute de jeu et a cédé sa place dans la foulée, en attendant de passer des examens médicaux plus approfondis, pour être fixé sur le degré de gravité de cette blessure et connaître par la même occasion la durée exacte de son indisponibilité. Si le forfait du joueur se confirmerait pendant les prochaines heures, ce sera un coup dur pour les Verts et leur nouveau sélectionneur national, Georges Leekens. Son éventuelle absence s'ajoutera à celle du défenseur central de l'USMA, Nacer-Eddine Khoualed, blessé au péroné et «out» quatre à cinq mois.