CAN 2017 Le Gabon toujours en quête d'un coach

Les Panthères du Gabon cherchent toujours un sélectionneur à deux mois de la CAN 2017 que le pays organise du 14 janvier au 5 février, a indiqué samedi la Fédération gabonaise de football (Fégafoot). L'actuel directeur technique national (DTN), le Portugais José Antonio Rocha Garrido, ne prend la tête de l'Equipe nationale que pour deux matchs en novembre après la mise à l'écart de son compatriote Jorge Costa annoncée vendredi. «Pendant les deux matchs contre le Mali et les Comores, je suis l'entraîneur par intérim. Après les deux matchs, je sors pour rejoindre la direction technique nationale», a déclaré M. Garrido lors d'une conférence de presse. Le Gabon rencontre le Mali à Bamako dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2018 le 12 novembre puis les Comores en match amical à Tunis le 15 novembre.

Assis à ses côtés, le secrétaire général de la Fégafoot, Jean-Félix Mba Nzé, n'a pas confirmé si le sélectionneur portugais pourrait être prolongé dans ses fonctions pour la CAN 2017. Le Gabon jouera le match d'ouverture le 14 janvier à Libreville contre la Guinée-Bissau avant d'affronter le Burkina-Faso et le Cameroun. En poste depuis 2014, Jorge Costa a été «suspendu» faute de résultats à l'image du dernier match en octobre du Gabon contre le Maroc en poule éliminatoire du Mondial 2018 à domicile (0-0).