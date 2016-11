CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 19 buts algériens après 14 journées

Les joueurs algériens évoluant en championnat de première division belge au nombre de cinq s'illustrent depuis le début de cet exercice parvenant à inscrire un total de 19 buts après 14 journées. La palme revient à Idriss Saâdi, l'avant-centre de Courtrai qui compte 9 réalisations, lui ayant permis de prendre la première place au classement des buteurs. Son coéquipier et compatriote, Idir Ouali, en est lui, à trois buts. Les deux joueurs sont à leur première saison en championnat belge après avoir évolué lors de l'exercice dernier en Championship anglaise et Bundesliga allemande, respectivement. Pour sa part, Ishak Belfodil, qui a lui aussi atterri en Belgique au cours de l'intersaison, a inscrit jusque-là trois banderilles, dont la dernière en date dimanche lors de la victoire de son équipe Standard Liège face à Mouscron (2-1). Même moisson pour Sofiane Hanni, meilleur buteur du championnat belge la saison passée sous les couleurs de Malines et qui porte depuis l'été passé le maillot d'Anderlecht. Le dernier buteur algérien dans ce championnat a pour nom Mohamed Terki, auteur d'une seule réalisation, jusque-là, avec son club Lokeren, qui vient d'enregistrer le départ de son entraîneur George Leekens vers la sélection algérienne.