CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE LUTTES 124 athlètes en compétition à Blida

Cent vingt quatre athlètes ont pris part, hier, au coup d'envoi du championnat national militaire de luttes associées, à la salle omnisports de l'Ecole nationale des techniciens de l'aéronautique chahid Benkert Mohamed de Blida. En procédant à l'ouverture de cet événement sportif de deux jours, le commandant de l'Air de la 1ère Région militaire, le général Chaïb Slimane a assuré que le sport est à la «base de la formation de l'élément militaire tant sur les plans physique et psychique, que sur le plan combativité», estimant que la «lutte n'est pas tellement différente des autres sports de combat, au vu de son apport dans la formation du militaire et sa préparation à affronter les difficultés».

Le général Chaïb Slimane a, également, invité tous les lutteurs participants à «faire prévaloir les règles de la compétition loyale et du fair-play sportif».

Les athlètes participants, issus de 14 équipes de luttes représentant différents commandement et écoles militaires, s'affronteront en lutte gréco-romaine et libre, dans huit catégories de poids.