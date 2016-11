IL A RESIGNÉ JUSQU'À 2021 AU REAL MADRID Ronaldo veut jouer encore 10 ans

L'astre portugais Cristiano Ronaldo, qui a prolongé hier avec le Real Madrid jusqu'à ses 36 ans, en 2021, a assuré qu'il s'agissait de son «avant-dernier» contrat et qu'il comptait bien jouer encore pendant 10 ans. «C'est un jour spécial pour moi. J'ai un lien avec le Real Madrid, c'est le club qui est dans mon coeur et c'est un moment unique dans ma vie», a déclaré le joueur de 31 ans après avoir évoqué une année 2016 de «rêve». «On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Je veux finir ici, évidemment, mais... c'est mon avant-dernier contrat», a-t-il ajouté. «Ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir profiter des années qui me restent pour jouer, il me reste encore 10 ans», a-t-il estimé. «Je veux continuer à faire partie de l'histoire», a ajouté le meilleur buteur absolu du Real Madrid avec 371 buts en 360 matchs. Alors que son grand rival du FC Barcelone, l'Argentin Leo'' Messi, a franchi dimanche les 500 buts sous le maillot blaugrana, Cristiano a assuré qu'il ne sentait pas de pression particulière pour l'égaler avec les couleurs merengues. «Les choses se produisent de manière naturelle, je ne pensais pas battre le record de Raul (ex-meilleur buteur du Real, Ndlr) et je l'ai battu. Atteindre 500 buts, c'est un score réalisable, mais je ne suis pas obsédé par ça», a-t-il fait valoir.