IL ARRIVE EN SÉLECTION AVEC 76 MINUTES JOUÉES Brahimi de mal en pis

Non utilisé de nouveau par son entraîneur au FC Porto dimanche soir lors du nul à domicile face au Benfica (1-1), l'international algérien, Yacine Brahimi, a rejoint hier le stage de la sélection nationale avec seulement 76 minutes de temps de jeu dans les jambes depuis la précédente rencontre face au Cameroun (1-1), le 9 octobre dernier dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires du Mondial 2018. Une maigre moisson pour un cadre des Verts en vue du match en déplacement contre le Nigeria samedi prochain pour le compte de la 2e journée du rendez-vous planétaire en Russie. Et Même s'il a été retenu dans la liste des 18 des Dragons, Brahimi, qui a perdu son statut de titulaire cette saison, a suivi du banc de touche tout le temps du «Clasico» portugais ayant vu ses camarades concéder le but égalisateur dans le temps additionnel (90e+3). Le joueur algérien de 26 ans voit ainsi sa situation toujours non arrangée, lui qui a vécu le même scénario mercredi dernier lors du match gagné à domicile par son équipe face aux Belges du FC Bruges (1-0), pour le compte de 4e journée de la Ligue des champions (Gr. G). En tout, il dispose de 299 minutes de temps de jeu en club depuis le début de cet exercice. Lors de la précédente rencontre des Verts face aux «Lions indomptables», Brahimi avait été incorporé en deuxième mi-temps, payant les frais de la situation délicate qu'il est en train de vivre en club. Il aurait pu en être épargné si son transfert à Everton (Premier League) n'avait pas échoué lors du dernier jour du mercato estival (31 août passé). Le nouvel entraîneur national, le Belge Georges Leekens, a prévenu en conférence de presse que les joueurs manquant de temps de jeu étaient appelés à trouver des solutions à leur situation en club.